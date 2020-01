Sezona lova na poziciju predsjednika HDZ-a otvorena je izbornim porazom Kolinde Grabar-Kitarović. No, politički analitičari poručuju da Andrej Plenković ima vrlo dobre izglede zadržati se na stranačkom tronu. Spas bi mu moglo donijeti i ranije raspisivanje parlamentarnih izbora, no pitanje je hoće li se za to odlučiti.

Porazom Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima otvorena je i „sezona lova“ na aktualnog predsjednika HDZ-a, Andreja Plenkovića. Postalo je to jasno već u izbornoj noći kada su već nakon objave izlaznih anketa neki HDZ-ovci u kuloarima počeli postavljati pitanje odgovornosti vrha stranke za poraz njihove kandidatkinje. Izostao je, međutim, otvoreni poziv na smjenu.

Čak se i stranački veteran Vladimir Šeks još uvijek ne usudi o tome govoriti. „Prerano je, prevruće je sve skupa“, kratko kaže Šeks.

Iako je Miro Kovač rekonstrukciju u vrhu HDZ-a javno zagovarao još u srpnju, sinoć nije htio jasno izreći namjerava li se kandidirati za mjesto predsjednika stranke.

„To sad nije tema. Kad dođe vrijeme za unutarstranačke izbore, onda ćemo svi koji imamo ambiciju iskazati tu ambiciju“, rekao je Kovač. Iako je izbjegao jasan odgovor, i iz njegovih riječi je potpuno izvjesno da će jurišati na Plenkovićevu fotelju.

Milijan Brkić Foto: Josip Regovic/Pixsell

Ni Milijan Brkić, aktualni zamjenik predsjednika HDZ-a, još ne otkriva karte iako se i za njega spekulira da bi mogao predvoditi nezadovoljnije koji će tražiti Plenkovićevu smjenu. Iako je u izbornoj noći rekao da se nije rodio da bude zamjenik predsjednika ni predsjednik HDZ-a (već da „služi svom narodu“) te da će tek odlučiti na koju će se funkciju kandidirati na unutarstranačkim izborima, mnogi su iz te njegove izjave iščitali najavu kandidature.

Brkić živi od pozicije sive eminencije

Politički analitičar Žarko Puhovski se, međutim, ne slaže s takvim tumačenjima. Štoviše, vjeruje da Brkić neće krenuti u utrku za predsjednika HDZ-a. „Ne vjerujem da će se kandidirati, ipak je on čovjek koji živi od pozicije sive eminencije“, kaže nam Puhovski.

Štoviše, profesor Puhovski smatra da Plenković ima dobre šanse ostati na čelu HDZ-a. „Čini mi se da se on dosta uspješno osigurao od najgoreg scenarija time što je većinu konkurenata upregnuo u kampanju pa oni sad ne mogu puno govoriti o greškama jer su i sami bili dio nje“, kaže Puhovski.

Potpuno drugačije bi bilo da je kojim slučajem Miroslav Škoro nadjačao Grabar-Kitarović. „To bi za njega bila katastrofa i sigurno bi u tom slučaju izgubio stranku“, kaže Puhovski.

Žarko Puhovski (Foto: Goran Stanzl/PIXSELL) Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Još jedna dobra stvar za Plenkovića je i to što se ljudi koji su protiv njega ne mogu dogovoriti oko jednog protukandidata, a Kovač i Davor Ivo Stier nemaju čvrstu bazu u stranci jer su dugo vremena bili u inozemstvu.

Grabar-Kitarović može ujediniti sve protiv Plenkovića, ali...

Paradoks je, kaže Puhovski, da je samo jedna osoba mogla ujediniti sve protiv Plenkovića. „To je Kolinda Grabar-Kitarović, no ona više ne može to napraviti najprije zato što je poražena, ali i zato što mu je dužna. Stoga nema velike opasnosti za njegovu poziciju“, smatra Puhovski.

Tihomir Cipek, profesor s Fakulteta političkih znanosti, slaže se da je poraz Grabar-Kitarović ujedno i poraz vrha HDZ-a koji se u kampanji angažirao iskreno i s velikom energijom. „Jasno je da će se sada postaviti pitanje odgovornosti vrha stranke, a to su neki već postavili i u samoj izbornoj noći“, kaže Cipek.

Unutarstranački izbori se moraju održati već ovog proljeća, a profesor Cipek kaže da će se Plenkovićevi protukandidati pozivati na loše rezultate izbora za Europski parlament i za predsjednika Republike. „Na oba ta izbora stranka koja vlada Hrvatskom bila je poražena, no treba vidjeti tko će i kako postaviti to pitanje“, kaže profesor Cipek.

Plenkoviću spas parlamentarni izbori

Iako je još rano za procjenu taktike, ipak kaže da Plenković ima jednu mogućnost kojom bi sasvim sigurno mogao sačuvati svoju poziciju. „Jedini način da se sadašnje vodstvo uspije afirmirati kao ono koje je dobro jest da se raspišu parlamentarni izbori prije stranačkih i da tako pokažu da stranka ima snagu“, kaže Cipek, dodajući da bi taj potez mobilizirao i dobar dio članova stranke.

Tihomir Cipek Foto: DNEVNIK.hr

No, hoće li se Plenković odlučiti na taj potez? „On dosad nije pokazao sklonost neočekivanim odlukama već uvijek ima taktiku čekanja da se protivnik iscrpi. Čeka pogreške, nakon čega on poentira“, kaže Cipek, dodajući da su neki već pogriješili što su u izbornoj noći kritizirali vodstvo stranke.

Parlamentarni izbori trebali bi se održati u rujnu, no ništa ne priječi raspisivanje bilo kad u godini u kojoj bi se oni trebali održati iako postoje prijepori tek mogu li se takvi izbori nazivati redovnima ili prijevremenima.

Mali problem je u tome što parlamentarne izbore raspisuje predsjednik Republike, no do veljače je ionako na toj poziciji još uvijek Kolinda Grabar-Kitarović.

Puhovski smatra da bi prava opasnost Plenkoviću mogla prijetiti od Miroslava Škore kojeg, pored Milanovića, smatra također svojevrsnim pobjednikom predsjedničkih izbora. Škoro je, naime, najavio nastavak političkog angažmana pa se očekuje da će ustrojiti neku organizaciju koja bi se trebala pozicionirati desno od HDZ-a.

Ipak, Puhovski mu ne daje previše šansi. „Mislim da to nadilazi njegove sposobnosti. Trebao bi biti netko kao, nazovimo ga, desni Račan. Netko tko ima jako dobre živce i tko je sposoban za puno dugotrajnog pregovaranja jer se puno njih smatra značajnima“, kaže Puhovski, dodajući da nije uvjeren da bi sve Škoro sve to mogao dovesti u strukturu koja bi mogla zaprijetiti Plenkoviću i HDZ-u.

Jandroković nije politički svizac

Uvijek kad je u pitanju budućnost ljudi iz vrha HDZ-a osluškuju se poruke jednog čovjeka koji je u stranci promijenio mnogo šefova, ali nikad nije potonuo s njima. Gordan Jandroković, aktualni predsjednik Sabora, u izbornoj noći nije napadao stranačko vodstvo, ali je znakovito da nije stajao uz Andreja Plenkovića prilikom izjava novinarima.

Iza Plenkovića se u tom trenutku našlo više ljudi, ali većina je uglavnom nepoznata široj javnosti. Među poznatijima tu su bili tek Branko Bačić, predsjednik HDZ-ova Kluba zastupnika, Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske i Mario Kapulica, savjetnik predsjednika HDZ-a.

Cipek, međutim, nije među onima koji iz toga želi izvlačiti zaključke. „To može biti slučajno, a može biti i znak nečega. Ne bih unaprijed sudio. Ne mislim da je Jandroković politički svizac koji nagovještava buduće događaje“, kaže Cipek, dodajući da treba pričekati i vidjeti tko će se početi odmicati od aktualnog predsjednika HDZ-a. „A mislim da nećemo morati dugo čekati“, zaključuje Cipek.