Sirijac Wadie Ghazi Sineid (43), koji je prije tri mjeseca na noge digao hrvatsku javnost tvrdeći da su ga policajci odvojili od kćerkice Allse na Plitvicama, od listopada se nalazi u jednom od centara za azil u Nizozemskoj, doznaje Jutarnji list.

Sirijac je prije tri mjeseca ušao na područje Republike Hrvatske sa skupinom Iračana s kojom je, kako je navodio, dijete nastavilo putovanje migrantskom rutom, a on je, tvrdi, vraćen u Bosnu i Hercegovinu razbijenog mobitela.

Policija je raspisala potragu za nestalim djetetom, a migrant Wadie Ghazi, koji je imao legalnu putnu ispravu, dobio je priliku zatražiti azil u Hrvatskoj.

Ubrzo je svojevoljno napustio Prihvatilište za strance u zagrebačkom Porinu te mu se izgubio svaki trag, sve dok se nije domogao Italije, odakle se javio sedam dana kasnije šaljući poruku da se želi vratiti u Bosnu i Hrvatsku te nastaviti tražiti dijete.

Policija je za Jutarnji potvrdila da nikada poslije nije naknadno kontaktirao s hrvatskom policijom niti je evidentiran njegov ulazak ili boravak u Hrvatskoj.

Hrvatska policija od Interpola Damask dobila je informaciju da je Wadie Siriju napustio još 2011., a kći nije ni ušla ni izašla iz Sirije.

Prema osobnim podacima, djevojčica je rođena u Bejrutu u Libanonu, a sirijski migrant Wadie Ghazi imao je njezinu putovnicu, no nakon svega teško je tvrditi da je upravo on otac toga djeteta. Jednako tako, sasvim je izvjesno da je on na put migrantskom rutom krenuo s djetetovom putovnicom, no nije poveo i dijete, javlja Jutarnji.