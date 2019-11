Otac mladog motociklista iz Splita kojem je dosuđeno 80 dana zatvora zbog divljanja po splitskim ulicama tvrdi kako su videi koje je njegov sin objavljivao - montirani.

Tata mladića tvrdi da ne zna ništa ni o kakvoj presudi te dodaje da mu sin nema ni odvjetnika.

"Nismo ga angažirali jer smatramo da je najpoštenije ono što sud odluči - kaže nam. Zar je to što moja djeca rade najvažnija vijest u Hrvatskoj? Gledajte, to je sve ništa, to nije ništa istinito. To je zafrkancija. Moj sin i njegovi prijatelji imaju tu opremu za videomontaže, to su sve montirani videi, da ljudi više obraćaju pozornost. Ništa to nije realno, sve je montirano. Onoj jurnjavi dodani su brzina i specijalni efekti. Kažem vam, oni rade videospotove, bave se produkcijom i imaju specijalnu američku opremu za efekte. Recimo, ja sam sinoć gledao film u kojem su izvanzemaljci okupirali Zemlju. Zašto to niste objavili, da su nas okupirali izvanzemaljci? To je sve nerealno, ne možemo to uzeti kao dokazni materijal. Osim toga, ne možemo dokazati da je on vozio. Je li ga policija vidjela? Nije. Je li ga zaustavila? Nije", kaže ljutiti otac za 24 sata.

Otac tvrdi kako je njegov sin dovoljno kažnjen kaznom zatvora za prometni prekršaj.

"Zabrinuti smo za njega koji leži sam u zatvoru, a da mu nitko ne može doći u posjet. Ne može nikoga zvati ni na telefon, zabranjeno mu je", kaže on.

Podsjetimo, mladića čija se snimka vožnje motorom u kojoj je napravio više od 80 prekršaja prošli tjedan proširila društvenim mrežama sud je kaznio s 80 dana zatvora, ali mu motor nije oduzeo.

Snimka vožnje traje 24 minute, a u njoj mladić čini niz prometnih prekršaja. Vozio je prebrzo, kroz crvena svjetla, pretjecao kolone, pretjecao u tunelu, vozio u pogrešnom smjeru. Napravio je više od 80 prekršaja.

Za prolaske kroz crveno svjetlo dobio je 30 dana zatvora, a za prekoračenje brzine u gradu još 50 dana. Morat će platiti i 14.000 kuna za ostale prekršaje, poput vožnje u suprotnom smjeru, pretjecanje u tunelu, pretjecanje kolone i slično. Sudac je izrekao i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima kategorije A u trajanju od 24 mjeseca. Motor mu nije oduzet jer je ta zakonska odredba na snazi od početka kolovoza ove godine, a kako okrivljeni nije u međuvremenu pravomoćno kažnjavan, sudac nije našao zakonske uvjete za primjenu te mjere.