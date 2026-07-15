Policajac otkrivao tajne podatke osumnjičenom dileru? Objavljeni novi detalji istrage

Policajac je osumnjičen da je iz službenih evidencija neovlašteno provjeravao podatke o vozilima kako bi osobi osumnjičenoj za preprodaju droge otkrio nadzire li je policija.

Policija i USKOK proveli su kriminalističko istraživanje nad trojicom muškaraca, među kojima je i policajac, zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na to kazneno djelo.

"Sumnja se da je 38-godišnjak, inače policijski službenik, u veljači 2021., na traženje 41-godišnjaka putem 44-godišnjaka, u službenim evidencijama provjerio registarske oznake za tri vozila, a kako bi osumnjičeni 41-godišnjak saznao jesu li pod nadzorom policije zbog sumnje u preprodaju droge. Osumnjičeni 38-godišnjak je navedeno učinio, iako je bio svjestan da ti podaci nisu objavljivi te da pristup i dostupnost takvim podacima nije dozvoljen osobama izvan sustava MUP-a te je 44-godišnjaku dostavio podatke o osobama vlasnicima vozila, dok je 44-godišnjak podatke dostavio 41-godišnjaku", priopćio je MUP.

Policija sumnja da je 38-godišnji policijski službenik zloupotrijebio svoj položaj, dok se 44-godišnjaka i 41-godišnjaka sumnjiči da su ga na to potaknuli.

Nakon završetka istrage 38-godišnjak i 44-godišnjak predani su pritvorskom nadzorniku, a protiv sve trojice podnesena je kaznena prijava Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK). Četrdesetjednogodišnjak se od ranije nalazi u zatvoru.