Vlada će uskoro u javnu proceduru poslati izmjene zakona kojima se pooštravaju kazne za djela vezana za nasilje u obitelji i nad ženama, a kao bitna promjena ističe se da kazneno djelo spolni odnos bez pristanka postaje kazneno djelo silovanja, za što je predviđena kazna od tri do deset godina zatvora.

Istaknuo je to u srijedu ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković nakon sastanka predstavnika udruga, ustanova i organizacija za žrtve obiteljskoga nasilja i predstavnika Inicijative #spasime s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem.

"Izmjene zakona uskoro namjeravamo uputiti u javnu raspravu, nakon toga u Vladinu i saborsku proceduru, a predviđeno je da na snagu stupe s 1. siječnjom iduće godine", rekao je Bošnjaković novinarima ispred Banskih dvora.

Radi se o izmjenama tri zakona - Kaznenog zakona, Zakona o zašiti od nasilja u obitelji i Zakona o kaznenom postupku.

"Pooštravamo kaznenu politiku jer smo kazne za ona kaznena djela vezana za nasilje u obitelji pooštrili i želimo zaprijetiti snažnijim kaznenim djelima i svima onima koji žele počinjavati takva kaznena djela da to neće proći lako, već će im biti izrečena teža kazna", naglasio je ministar pravosuđa.

U okviru Zakona o kaznenom postupku, istaknuo je, predviđeno je niz rješenja kojima bi se trebalo ubrzati kazneni postupak, spriječiti da on dugo traje i da ga je moguće opstruirati i to će također pustiti u javnu proceduru.

Kao važnu promjenu istaknuo je "redizajniranje kaznenog djela silovanja", s obzirom da je kazneno djelo silovanja bilo za djela uz uporabu sile, a imali smo posebno kazneno djelo, a to je spolni odnos bez pristanka. "To smo isto danas obuhvatili izmjenama i time je to postalo kazneno djelo silovanja. I za jedno i za drugo smo uspjeli naći normativni okvir i predložene su pooštrene sankcije i za jedno i za drugo", naglasio je Bošnjaković.

Dodao je da će nakon savjetovanja sa zainteresiranom javnošću svi još jedanput analizirati prijedloge i primjedbe koje će stići tijekom savjetovanja. "Poslije toga ćemo vidjeti što je od toga za ugraditi i ide se u proceduru i do kraja godine bi morali biti gotovi", naglasio je.

Zakonodavac upućuje jasnu poruku da je to ponašanje koje se više neće tolerirati

Maja Mamula iz Ženske sobe istaknula je da su spolni odnos bez pristanka koji "odlazi u povijest i briše se", te kazna za silovanje od tri do deset godina - izuzetno značajne promjene sve one koji rade s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, a time, kaže, zakonodavac upućuje jasnu poruku da je to ponašanje koje se više neće tolerirati.

Istaknula je da je kazneno djelo spolni odnos bez pristanka bilo problematično u praksi, pogotovo kada se radilo o silovanju u braku.

Koordinatorica Autonomne ženske kuće Zagreb Neva Tolle ocijenila je da je izmjenama napravljeno puno, popravljen je kazneni zakon, no kad je riječ o zakonu protiv nasilja u obitelji, nije jako zadovoljna te očekuje u idućem koraku koji su dogovorili znatnije promjene nego sada.

"Kazne su također povećane i u tom zakonu, no nije dovoljno smo povećati kazne. Idući korak bi po nama trebao biti sveobuhvatna kvalitetna reforma pravosuđa i tu ima puno posla", smatra Tolle.

Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković kazala je da je napravljen hodogram vezano za osnivanje sigurnih kuća u šest preostalih županija koje ih nemaju. Ministarstvo socijalne politike koordinira aktivnosti i do kraja ove godine svih preostalih šest županije naći će privremeno rješenje i osnovati sigurne kuće. Imaju zadatak pronaći objekte, opremiti ih i ishoditi od ministarstva sva potrebna rješenja kao privremeno rješenje.

Bedeković je naglasila da se pripremaju projekti u svih šest županija koji će biti prijavljeni u Europski socijalni fond kao dugoročno rješenje.

Priprema se, dodala je, i prijava na projekt vezan za senzibiliziranje javnosti oko štetnih posljedica nasilja u obitelji i nad ženama. U fokusu će biti edukacija za nultu toleranciju na nasilje te očekuje da će s projektom koji će također biti financiran iz Europskog socijalnog fonda krenuti krajem godine. (Hina)