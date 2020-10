U nedjelju završava ljetno računanje vremena. Kazaljka na satu se pomiče unatrag, što znači da ćemo spavati jedan sat dulje.

Ljetno računanje vremena završava u nedjelju, a pomicanjem kazaljke unatrag prebacujemo se na zimsko.

Prebacivanje na zimsko računanje vremena donosi nam jedan sat više za spavanje.

Dok za mnoge to znači promjenu kazaljki na samo nekoliko satova, postoje oni kojima će taj posao oduzeti puno vremena. Naime, kada je riječ o satovima u vlasništvu britanske kraljice, kazaljke mijenja prava mala vojska članova njezina osoblja, koji bi na taj posao trebali utrošiti više od 40 sati jer je riječ o više od tisuću ura.

Težak posao

Pred kraljičinim timom horoloških konzervatora težak je posao - promjena kazaljki na 450 satova u dvorcu Windsor, 600 u Buckinghamskoj palači i 50 u palači Holyroodhouse. Ne zaboravite i još nekoliko velikih toranjskih satova.

Jedan od članova tima je i Fjodor van den Broek koji je za BBC kazao: "Većina satova prilično je točna, no svako malo, bez ikakvog razloga, neki od njih počinju kasniti ili ići naprijed pa ih moram stalno kontrolirati".

Kuhinje u posebnim vremenskim zonama

Otkriva da postoji jedno mjesto na kojemu satovi ciljano idu naprijed pa se ljudi čude što u dvorcu Windsor i Buckinghamskoj palači postoji posebna vremenska zona u kuhinjama u kojima su satovi uvijek navijeni pet minuta naprijed.

"To je zbog toga da obroci pred članove kraljevske obitelji stignu na vrijeme. Stalni je to podsjetnik da je to važno", pojasnio je Van den Broek.

Na osobnoj budilici kraljice Elizabete II. ne treba mijenjati kazaljke jer je nema, odnosno ta budilica ne spada u ono što nazivamo tehnologijom. Navodno ju svako jutro u 9 sati budi njezin osobni gajdaš. Ispod prozora sobe u kojoj spava u to doba on svira samo za nju.

Prespava li kraljica, gajdaš nastavlja svirati još 15 minuta.