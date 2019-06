Invazija komaraca pogodila je cijelu Slavoniju. Prema posljednjim podacima Zavod za javno zdravstvo najveća koncentracija komaraca zabilježena je u Osijeku - čak 117 uboda u 15 minuta. Građani su ogorčeni i preklinju vlasti da poduzmu nešto.

Osječani već dva mjeseca vode borbu protiv krvopija. Zavod za javno zdravstvo jučer je proveo monitoring odraslih komaraca, na 23 postaje u Gradu Osijeku. Najveća koncentracija komaraca zabilježena je sinoć u Osijeku u naselju Cvjetno gdje je zabilježeno 117 uboda u 15 minuta.

''Sukladno rezultatima monitoringa. Mi smo izdali preporuke za dezinsekciju odraslih komaraca cijelog grada. Tretmani započinju u srijedu navečer i trajat će tri večeri'', rekao je Darijo Brdarić, voditelj ZZJZ-a.

A kako bi se komarcima stalo na kraj, iz Županije izlaz iz najezde vide u osnivanju Agencije.

''Sve općine i gradovi kroz zajednički proračun bi se rješavala borba protiv komaraca, već od siječnja pa tijekom cijele godine'', rekao je Goran Ivanović, zamjenik župana Osječko-baranjske županije.

Brzo rješenje Osječani čekaju već godinama.

O ovoj temi u Dnevniku Nove TV razgovarali smo s Romanom Kristićem, pročelnika grada Osijeka za socijalnu zaštitu.

Je li se krenulo s tretiranjem komaraca?

S tretmanima komaraca se u Osijeku krenulo već u ožujku. Do sada smo odradili šest tisuća hektara na području grada Osijeka.

Građani ističu da je zaprašivanje kratkotrajno rješenje, postoje li dugotrajnija rješenja za suzbijanje komaraca?

Slažem se. Toplo orošavanje je kratkoročno i najmanje učinkovito rješenje. Dugo pokušavamo okupiti više razina vlasti da zajedničkim tretmanima na izvorištu gdje su poplavne površine oko 30.000 hekatara, gdje komarci u ovim uvjetima visokih vodostaja i temperatura izlijeću i u velikom broju ulijeću u grad.

Što kažete na osnivanje agencije?

Pozdravljamo to, to je inicijativa koju je grad pokrenuo. Dugoročno gledano to je jedino rješenje. Ako se svi udružimo kako financijski, tako i znanjem i strukom te provodimo tretmane tamo gdje ih treba provesti, puno jeftinije i učinkovitije tretirati komarce da ne dođemo do ove situacije koju imamo sada.



