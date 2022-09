Jedna majka proživjela je zastrašujuće trenutke kada je shvatila da je osa ubola njezinog četverogodišnjeg sina. Zbog ljudskog pristupa, pohvalila je hitnu pomoć iz Daruvara, kao i medicinski tim iz Sirača.

Četverogodišnjeg dječaka je tijekom igranja na balkonu ubola osa. Njegov vrisak alarmirao je majku koja je ubrzo shvatila da je stvar ozbiljna te krenula prema svojoj liječnici. Ono što je uslijedilo pamtit će zauvijek.

"Odjednom vrisak, u sekundi sam bila do njega, plače, vrišti, drži se za vrat i viče boli boli. Shvatim kako ga je upiknula osa u straznji dio vrata, stavljam hladni oblog i mažem Synopenom. Smiruje se i odlazi u sobu odmoriti. Odjednom niti minutu nakon, plač! Dolazim do njega, a on je crven u licu, koža hrapava, puna prištiža i početak oticanja", prisjeća se majka.

Odmah je odjurila do liječnice. "Od uboda do trenutka kad sam utečala u ambulantu prošlo je možda 10-ak minuta. Samo sam uletjela u ordinaciju, sestra je skočila i pozvala doktoricu koja je isti trenutak pozvala hitnu, dok su mu one pružale potrebnu pomoć", opisuje tramatične trenutke majka.

Dijete je tada bilo totalno natečeno, neprepoznatljivo i počelo je teško disati. "Njihovoj sabranosti, brzini, pomoći i uljudnosti se divim evo i nakon dva dana. U jako kratkom roku na vratima se pojavljuju dva mlada čovjeka, vjerujem da će se prepoznati koji su, koji su s mojim djetetom s tolikom dozom ljudskosti, pribranosti, pa mogu čak i reći zaigranosti. Užasno iskustvo prijevoza hitne pomoći do bolnice, učinili su posebnim iskustvom o kojem priča svakome koga sretne", prepričava majka.

Kaže da su odlični u svom poslu te da su joj odgovorili na svako pitanje, a pozitivno iskustvo se nastavilo i u bolnici. "Sve moje iskrene zahvale i pohvale, kako našem odličnom timu u Siraču, našoj doktorici i medicinskoj sestri koje su me drugi dan pitale za dijete, tako i timu hitne pomoći iz Daruvara koji su došli po nas i prevezli nas do bolnice", rekla je majka.

Kaže da ih prije svega želi pohvaliti za ljudskost i odnos prvenstveno prema njezinom djetetu kojemu je to, kako kaže, mogla biti trauma za cijeli život - da su ga primili drukčiji ljudi.

"I prema meni koja sam bila van sebe i možda i pitala koje glupo i nepotrebno pitanje. Hvala svima od srca jer zahvaljujući njima gledam osmijeh svoga djeteta. Kako su mi rekli u bolnici, da reakcija nije bila tako dobra i brza tko zna koji bi bio ishod. Hvala svima još jednom, definitivno zaslužujete sve za što se borite", zaključila je sretna majka u objavi na Facebooku.