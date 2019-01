Zbog vulgarnog vrijeđanja pacijentice Časni sud Hrvatske liječničke komore kaznio je liječnika iz Kliničke bolnice Dubrava s oduzimanjem licencije na godinu dana. Cijeli slučaj je pokrenut nakon što se time bavilo Provjereno.

Časni sud Hrvatske liječničke komore kaznio je liječnika iz Kliničke bolnice Dubrava s oduzimanjem licencije na godinu dana, što je dosad najteži oblik kažnjavanja liječnika za neetično ponašanje.

Reportažu o neetičnom ponašanju ortopeda kojemu je svjedočila pacijentica objavilo je Provjereno prošle godine, a ubrzo se javilo još nekoliko pacijenata koji su imali slične pritužbe na njega. Samo tjedan dana nakon priloga liječnik je dobio otkaz, a protiv njega je sada dovršen i disciplinski postupak pred Hrvatskom liječničkom komorom.

Podsjetimo na neka od svjedočanstva: "Nakon što sam ušla u ordinaciju nema tu 'dobar dan, izvolite, što vam je?' Njegov prvi komentar je bio: 'A kaj ste vi došli, ja vidim da vama nije ništa, šta trebate, penziju ili bolovanje? Njegova poštapalica je: 'Moliiiim? Ajmo hrvatski, ajmo ispočetka, dobar dan gospođo, što niste razumjeli?'" Dijagnozu je već imala. Riječ je o skoliozi. Bolovi u leđima postajali su sve jači pa je pomoć potražila u zagrebačkoj KB Dubrava. Na pregled je stigla s kompletnom dokumentacijom i ranije učinjenim nalazima.

"Koji k*** ste išli kod fizijatra, oni tako i tako ničemu ne služe, zašto niste odmah došli k meni", odmah joj je kazao. No, to je bio samo uvod. "Čitavo vrijeme je spominjao da imam ogromne grudi. Ne znam spada li to u redovni ortopedski pregled. U jednom me trenutku pitao, znam li da od rođenja imam - grbu?"

Na pregledu koji je trebao biti rutinski, u samo 20-ak minuta doživjela je, kaže, najgori oblik poniženja. "Jednog trena, ovo mi je sad stvarno neugodno reći zato što sam to i napravila, on mi je rekao da se primim za č***, ja sam rekla: 'Moliiim? Ne razumijem o čemu pričate?', a on mi je rekao: 'Što niste dobro čuli? Primite se za č***'. Kad sam u nevjerici pitala zašto, rekao je šta u p*** m***** zašto? Hoću li da me on primi i neka to napravim..."