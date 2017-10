Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je potrošače da se zbog povećanog sadržaja akrilamida iz prodaje povlači keks za djecu s okusom jabuke od 150 grama BISKIDS 6+ s rokom uporabe do 3. listopada i 29. studenoga ove godine, a koji je na hrvatsko tržište stavila Biovega.

Putem EU RASFF sustava zaprimljena je dodatna obavijest o sljedivosti predmetnog proizvoda i utvrđenoj distribuciji na tržište Republike Hrvatske sljedećih LOT brojeva: 164001, najbolje upotrijebiti do 3. 10. 2017., 164802, najbolje upotrijebiti do 29. 11. 2017., priopćilo je u srijedu Ministarstvo poljoprivrede. To je ministarstvo 27. rujna izvijestilo i o povlačenju tog keksa LOT broj: 171401, trajnost do 3. 4. 2018., i LOT broj: 171905, trajnost do 12. 5. 2018., također zbog povećanog sadržaja akrilamida.

Spomenuti proizvod zbog povećanog sadržaja akrilamida nije u skladu s Uredbom (EZ) 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani.

Distributer je proizvoda nizozemska tvrtka Udea, Doornhoek 4040, 5465 TD Veghel, a na tržište Republike Hrvatske proizvod stavlja tvrtka Biovega, preko vlastitih maloprodajnih bio&bio trgovina.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima. (Hina)