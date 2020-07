Uoči konstituirajuće sjednice 10. saziva Hrvatskog sabora, predstavnici oporbenih stranaka koje su ušle u parlament u ponedjeljak su dogovorili raspodjelu saborskih dužnosti budući da im pripada 14 čelnih mjesta u saborskim radnim tijelima

Predsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk nije htio komentirati koje su saborske dužnosti u parlamentarnoj kvoti pripale njegovoj stranci, tek je rekao da je raspodjela slična prethodnom mandatu.

Nije htio otkriti ni tko će iz SDP-a biti potpredsjednik Sabora.

Kratko je komentirao odluku predsjednika Republike Zorana Milanovića da ne dođe na konstituirajuću sjednicu Sabora u srijedu rekavši da je on tako odlučio i da o tome nema neko posebno stajalište.

"Njegova ustavna ovlast je bila da raspiše izbore i to je napravio, da dade mandat onome koji je dokazao da ima potporu većine u Saboru, što je također učinio i sljedećih ovlasti nema", dodao je.

Za kritike iz redova SDP-a na Milanovićevu odluku, rekao je da im se neće pridružiti, ali ih, dodaje, neće ni demantirati.

Milan Vrkljan iz Domovinskog pokreta, koji će biti predsjednik njihova zastupničkog kluba, kazao je da im je u raspodjeli dužnosti pripalo mjesto potpredsjednika Sabora i predsjednička mjesta u Odboru za obitelj, mlade i sport te u Odboru za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Usto, dobili su još i tri potpredsjednička mjesta u odborima.

Nije htio odgovoriti tko će biti njihov potpredsjednik Sabora, niti potvrditi da će to biti njihov čelnik Miroslav Škoro, samo je najavio da će o tome do sutra odlučiti tijela stranke.

Onima koji su rekli da neće glasati za Škoru kao potpredsjednika Sabora, što su najavili iz platforme Možemo, poručio je da je to njihov problem te dodao da njegova stranka ne ulazi u Sabor da bi radila nered i izazivala antagonizme i da bi ih iznosili iz sabornice.

Najavio je da će biti konstruktivna oporba uvjeren da imaju izuzetno kvalitetan klub sa stručnim ljudima te da će podržati sve što je za dobrobit hrvatskog naroda.

Most NL dobit će dva predsjednička mjesta u saborskim radnim tijelima, u Odboru za ravnopravnost spolova te u Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije, kao i dva potpredsjednička mjesta, u Odboru za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Odboru za ratne veterane, izjavio je politički tajnik Mosta Nikola Grmoja.

Selak Raspudić u Odboru za ravnopravnost spolova

Kaže da postoji mogućnost da će Nino Raspudić biti član Odbora za Hrvate izvan RH budući da je to područje koji se inače bavi, te da on bude u Vijeću za borbu protiv korupcije. Neslužbeno se čuje da bi u ovom mandatu Grmoja mogao voditi Antikorupcijsko vijeće, dok bi Marija Selak Raspudić vodila Odbora za ravnopravnost spolova, iako se konačna odluka o tome očekuje do sutra.

Čelnik platforme Možemo Tomislav Tomašević izvijestio je da će im pripasti jedno predsjedničko i dva potpredsjednička mjesta u saborskim odborima. Komentirajući izjavu Katarine Peović iz Radničke fronte kako neće podržati Škoru za potpredsjednika Sabora, Tomašević je kazao kako postoji opcija da se jednostavno ne uključe tijekom glasovanja.

„Dogovorit ćemo se, postoji opcija da se jednostavno ne uključimo u glasovanje, to je oporbena kvota, Domovinski pokret je drugi najveći oporbeni klub tako da ne vjerujem da ćemo glasati protiv”, kazao je.

Tomašević: Milanovićeva pristunost nije presudna

Nedolazak Milanovića na konstituirajuću sjednicu Tomašević je ocijenio iznenađenjem, ali i ustvrdio kako to nije nešto presudno za hrvatski politički život te da Hrvatska ima puno važnijih problema od toga. „Budući da je sazvao tu sjednicu bilo bi dobro da je na njoj, ali ne mislim da je to sada nešto presudno hoće li biti prisutan ili ne”, rekao je.

Tomašević također smatra da bi oporba trebala direktno međusobno komunicirati, a ne slati priopćenja nekoliko sati prije sastanka, referirajući se na odluku Dalije Orešković iz Stranke s imenom i prezimenom da ne sudjeluje na sastanku predstavnika parlamentarnih stranaka u Saboru.

Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista rekao je novinarima da imaju samo jedno potpredsjedničko mjesto i da su dobili ono što su zapravo i tražili. Četiri zastupnika Hrvatskih suverenista u ovom sazivu bit će jasni, eksplicitni i čut će se naš glas u Saboru, najavio je, dodavši da će podržati sve dobre zakone i inicijative, ali i biti iznimno glasni kritičari svega što ne valja u hrvatskom društvu i Saboru.

Milanovićev nedolazak na konstituirajuću sjednicu parlamenta popratio je komentarom da je potvrdio da je političar koji će raditi razne egzibicije da bi privukao pažnju. Ovo je još jedna egzibicija u njegovom stilu i to me ne čudi, a predstavlja njegov odnos prema najvažnijoj instituciji u državi i riječ je o nepoštivanju Sabora, ocijenio je Zekanović.

Oporbi u Saboru pripada 14 čelnih mjesta u saborskim radnim tijelima, a vladajućima 16.