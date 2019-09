Nakon pritiska javnosti i oporbe, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić objavio je memorandum koji je još u ožujku u Dubaiju sklopio s tvrtkom Eagle Hills za projekt Zagrebački Manhattan. Gradonačelnik tjera po svom, ne odustaje ni od projekta Ljeto na Savi koje cijelo ljeto zjapi prazno. Kada ga se o svemu tome pitalo, opet nije manjkalo ispada.

I ljeto je odustalo, ali Bandić od projekta na Savi nije. Lokacije i dalje sablasno prazne, a gradonačelnik je, kako kaže, ponosan na projekt. Do gradonačelnika očito ne dopiru kritike građana zbog više od 11 milijuna kuna ulupanih u ovaj projekt.

No, u utorak je otkrio memorandum koji je potpisao u Dubaiju s tvrtkom Eagle Hills za projekt Zagrebački Manhattan. Od običnog papira se, kaže, napravio cirkus. ''Da ja žmigam na vaše žmiganje, ja ne bi jedan projekt realizirao, a meni je savjest čista'', rekao je i dodao kako nema puno ljudi koji vide prije drugih i provode svoju odluku do kraja. ''Poslije Tuđmana nema takvog čovjeka. Ima jedan, a on je u gradu Zagrebu'', kazao je zagrebački gradonačelnik.

Grad, između ostaloga, treba pripremiti zemljište koje će biti bez ikakvih objekata. Treba se osigurati i svu potrebnu infrastrukturu do zemljišta te neprekinutu opskrbu plinom, vodom, telekomunikacijskim uslugama.

Oporba će biti žestoka

Oporba je bijesna.

''Problematično je što smo skoro pola godine morali vršiti pritisak da bi memorandum bio objavljen. S druge strane, gradonačelnik nije smio potpisati ovakav obvezujući memorandum prema jednom neobvezujućem pozivu za iskaz interesa u kojem je očito već odabrao investitora i s njim sklopio nešto što bi po naravi bio predugovor. U člancima 14, 16, 17, 18 i 19 piše da su oni obvezujući, a to gradonačelnik nije imao pravo potpisati prema statutu glavnog grada'', kazao je gradski zastupnik Tomislav Tomašević kluba lijevog bloka i istaknuo da će oni biti ''itekako žestoka oporba protiv ovakvih dogovora ispod žita''.

Rasprava o GUP-u zakazana je za kraj listopada. Bit će ovo vruća politička jesen pred gradskom skupštinom.

