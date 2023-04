Općina Viškovo je u srijedu na prigodnoj svečanosti proslavila 30. godišnjicu osnutka uz nazočnost hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koji je, uz čestitke na jubilarnoj godišnjici, govorio i o mogućem preustroju lokalne samouprave.

Predsjednik Zoran Milanović smatra da su postojećim sustavom "više-manje svi donekle zadovoljni". "Županije su tu, takve kakve jesu, većina od njih nema povijesno utemeljenje, ali funkcioniraju kao transmisija ili buffer između države i ljudi na terenu", istaknuo je Milanović.

Usprotivio se stvaranju regija kao alternative županijama.

"To je i politički problematično zato što je ova država i nacija povijesno nastajala u političkom jedinstvu, a regije su uvijek bile kamen spoticanja, nekih drugih identiteta i apetita prema Hrvatskoj", naveo je. "Kad Dalmacija postane regija, čuvajmo se. Kad Zagorje i sjeverna Hrvatska postanu regija, to će biti država u državi. Ne vidim da je to dobro za Hrvatsku", istaknuo je predsjednik.

Ustvrdio je da je sadašnji sustav lokalne samouprave nastao 1993., kad je Hrvatska bila u najvećim problemima.

O tome je odluku donijela parlamentarna većina i to je tada realno jedino bilo moguće, podsjetio je. Od tada traju rasprave o nužnosti promjena sustava, a kad bi danas krenuli u preustroj i prekrajanje, ne bi došli ni do prvog zavoja, dodao je. Milanović je ustvrdio da se ne bi mogli dogovoriti o novom sustavu, te istaknuo da ne vidi koja općina bi se mogla ukinuti ili pripojiti susjednoj.

Pozvao je na aktivnije povlačenje europskih novca. Ustvrdio je da zajednička sigurnosna politika EU "sutra može biti pitanje glave na ramenu, rata i mira, i to rata u koji se ne ulazi po našoj politici i volji, nego o tome odlučuje netko drugi". "I zato oprezno, ako treba i sebično", naveo je.

Načelnica Općine Viškovo Sanja Udović ustvrdila je da je to bila i ostala vitalna općina. Od 7000 stanovnika pri osnivanju 1993. dosegli smo 16 tisuća, dok je u posljednjem desetljeću broj stanovnika povećan za 11 posto, istaknula je.

Općinski proračun je dosegao 20 milijuna eura, grade se vrtići, osnovne škole, kapitalni kulturni projekt Kuća halubajskog zvončara i razvijaju brojni drugi projekti, za koje je u posljednjih 10 godina povučeno oko 35 milijuna eura iz europskih fondova, navela je.

Pomoć županije u gradnji osnovne škola u Marinićima

Predsjednik Općinskog vijeća Bojan Kurelić istaknuo je vrijednost pozitivnih demografskih trendova u općini te pozvao na početak gradnje zgrade osnovne škole u Marinićima, za koju je izrađena projektna dokumentacija i osiguran novac.

U ime Hrvatskog sabora, HDZ-ov saborski zastupnik Tomislav Klarić rekao je da se na tom, širem području gradi više nego ikad. "Gradi se druga cijev tunela Učka, nova bolnica na Sušaku, terminal na zagrebačkoj obali, cesta D-403 i niz novih hala u industrijskoj zoni na Kukuljanovu, istaknuo je. Ogroman je interes investitora, a cilj nam je vratiti u Hrvatsku sve one koji su otišli na rad u druge zemlje", dodao je.

Okupljene je pozdravio i primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, istaknuvši da će županija u suradnji s općinom sagraditi i novu školu u Marinićima.