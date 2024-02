Kilometarske kolone i višesatno čekanje izluđuju vozače i mještane: "Pa neka to bude inicijativa Vlade da nam napravi obilaznicu oko sela"

Jedan za drugim, kroz Ilaču i Tovarnik svakog dana prođe 800 kamiona. U prosjeku, jedan kamion svake dvije minute.

"To je preopterećeno i previše, evo vidite i sami koliko to prolazi. Još tranzit petkom je najveći", ispričao je Ivica iz Tovarnika.

Na putu prema graničnom prijelazu prolaze uz osnovnu školu, ispred dječjeg vrtića.

"Jako je, kako bih rekla, velika opasnost pri samom izlasku djece u šetnje, isto tako i roditelji kada dovoze i odvoze djecu, ne može se prići vrtiću", upozorila je ravnateljica Dječjeg vrtića Palčić Tovarnik, Nada Grgić.

Uobičajene kolone ovih su dana još duže. Usko grlo stvara se na srpskoj strani granice, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

"U Srbiji je mijenjan carinski sistem i to je sad proizvelo te velike gužve. Vi barem ovdje imate terminal gdje može 40 do 50 kamiona bar stati u jednom trenutku, a kod nas toga nema i to je isto jedan od velikih problema", naglasio je vozač iz Obrenovca Zoran Bojić.

Promet regulira policija. Vozi se sporije i uz čekanje.

"Ako u prosjeku putujete od Tovarnika do Vinkovaca trideset minuta, sad ćete putovati sat vremena", rekao je predsjednik Vijeća općine Tovarnik Dubravko Blašković.

Stvaraju se i goleme količine smeća. Lokalno stanovništvo prosvjedovalo je prije pet godina. Iz ministarstva na upit Dnevnika Nove TV odgovaraju da je ugovorena izrada projektne dokumentacije. Na državnoj cesti Ilača Tovarnik gradit će se zaustavni trak. Natječaj za izvođača očekuje se na jesen. Mještani priželjkuju obilaznicu.

"Projekt Slavonija, Baranja i zapadni Srijem – Tovarnik, evo uz dužno poštovanje, Tovarnik je uključen sa nula kuna u taj projekt. Pa neka to bude inicijativa Vlade da nam napravi obilaznicu oko sela", istaknuo je Blašković.

Hrvatske ceste to će razmotriti u sklopu projekta rekonstrukcije državne ceste od Vinkovaca do graničnog prijelaza Tovarnik. Brzo rješenje još se ne nazire.

