Iz Male Paklenice uspješno spušten pas pasmine Leonberger od 55 kg. Unatoč upozorenju djelatnika NP Paklenica na ulazu u Malu Paklenicu da je teren prezahtijevan za psa, njegov vlasnik je odlučio nastaviti. Spašavanje su odradili dežurni spašavatelji stanice Zadar i Koprivnica. #hgss #hgsszadar #112 #animalrescue #wilderness #nppaklenica #mountains #volonteri