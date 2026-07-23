Oglasio se kandidat za šefa HOO-a, prozvao Primorca: "Trebamo hitno..."

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PišeJ. M., 23. srpnja 2026. @ 13:05 komentari
Josip Varvodić - 1
Josip Varvodić - 1 Foto: DNEVNIK.hr
"Ovo više nije pitanje pojedinaca, nego budućnosti hrvatskog sporta", rekao je Varvodić.
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