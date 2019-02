Protiv vozačice koja je u Slavonskom Brodu naletjela na majku i bebu na pješačkom prijelazu policija je podnijela kaznenu prijavu. Ozljede jedanaestomjesečne bebe opasne su po život, dok je majka prošla s lakšim ozljedama. Hoće li novi zakon pomoći smanjiti broj prometnih nesreća?

"Poslije operacije dječak je ostao na intenzivnoj njezi, stabilan je do danas, radili smo danas kontrolni CT koji je uredan, sad će ga polako buditi, odvajati od umjetnog disanja i za sad je to dobro, iako se mora reći da su to direktno i za djecu i za bilo koju drugu osobu ozljede opasne po život“, kazao je Danko Smiljanić iz Opće bolnice Slavonski Brod.

Do nesreće je došlo kada 70-godišnja vozačica na obilježenom pječaškom prijelazu ispred kružnog toka nije propustila majku koja je u naručju nosila dječaka. Nakon naleta automobila na majku, ona je zajedno s bebom pala na betonsku površinu, pri čemu su oboje ozlijeđeni.

"Policijski službenici protiv 70-godišnjakinje podnose kaznenu prijavu općinskom državnom odvjetništvu", kaže Kata Nujić iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Što se predlaže izmjenama zakona?

Uskoro bi se mogle dogoditi i izmjene u Zakonu o sigurnosti na cestama. Prijedlozi su povećanje kazni, oduzimanje vozila, liječnički pregled nakon 67. godine života, kazna zatvora do 60 dana za namjerni prolazak kroz crveno...

"Ove mjere koje su propisane u zakonu usmjerene su na one najteže prometne prekršaje, odnosno na vozače koji uporno rade takve prekršaje, koji ih sustavno rade, dakle vozače recidiviste", kaže Josip Mataija iz Službe za sigurnost cestovnog prometa Ministarstva unutarnjih poslova.

Nakon ožujka izmjene zakona u Saboru

Zakon je u e-savjetovanju i to do početka ožujka, nakon čega odlazi u Sabor.

Za DNEVNIK.hr prijedlog novog zakona komentirao je Rajko Horvat, prometni stručnjak s Fakulteta prometnih znanosti, koji je bio u radnoj skupini za izmjene zakona.

"U saborskoj raspravi vidjet će se hoće li zaživjeti mjera oduzimanja vozila, no iskustva država koje smo mi kontaktirali, pokazuju da će od te mjere najviše koristi imati roditelji koji više neće bezuvjetno davati automobile djeci koja su počinila teške prometne prekršaje. Zakon je samo jedan od alata i ako se neće poduzimati druge mjere, neće imati dugoročnih efekata na sigurnost“, kaže Horvat.

