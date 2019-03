U Uredu Predsjednice Republike Hrvatske održao se Dan otvorenih vrata za Hrvate Bosne i Hercegovine.

Obraćajući se nazočnima, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović istaknula je kako je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini prisutan dulje od tisućljeća. ''Vi u Bosni i Hercegovini niste gosti, pridošlice ni nacionalna manjina, nego njezin najstariji konstitutivni narod, koji ne želi ništa drugo nego mir i ravnopravnost s druga dva naroda u zajedničkoj domovini Bosni i Hercegovini'', kazala je predsjednica Grabar-Kitarović.

Naglasila je kako su i Hrvatska i hrvatski narod u Bosni i Hercegovini učinili sve za opstanak Bosne i Hercegovine kao države te kako je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini referendumom podržao njezinu neovisnost, a potom pristao na stvaranje Federacije Bosne i Hercegovine kako bi pridonio suradnji, miru i pomirenju. Naglasila je isto tako kako su Hrvati Bosne i Hercegovine, uz iseljeništvo i hrvatski narod i sve domoljube u Hrvatskoj, jedan od triju nosivih stupova stvaranja moderne hrvatske države i pobjede u Domovinskom ratu.

''Zato zajedno stojimo na pragu vaših prava. A to je prije svega pravo da sami birate svoje političke predstavnike, koji će vas legitimno predstavljati i zastupati na svim razinama vlasti, s pravom odlučivanja o svima pitanjima koji se tiču vaše opstojnosti i budućnosti. To uključuje i vaše pravo na vlastite nacionalne kulturne, obrazovne i medijske ustanove te na ravnopravnu javnu uporabu hrvatskoga jezika'', kazala je Predsjednica te dodala kako upravo time na najbolji način čuvaju Bosnu i Hercegovinu kao državu, ugrađuju u nju europske vrijednosti i otvaraju vrata njezinoj budućnosti kao buduće članice Europske unije. ''Želimo da se to dogodi što prije jer Bosna i Hercegovina jest Europa, uvijek je bila Europa i treba biti Europa''.

Istaknula je kako je današnji susret s Hrvatima Bosne i Hercegovine izraz kontinuiteta politike izgradnje nacionalnog zajedništva koju je zacrtao prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.

''Moramo stoga razviti strukture i mehanizme povezivanja ljudi koji će nam omogućiti da sve nacionalne resurse u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i iseljeništvu diljem svijeta stavimo u funkciju demografske obnove i opstojnosti u našim domovinama, jačanja našeg gospodarstva te političke i kulturne afirmacije u svijetu. To je cilj moje politike: hrvatsko zajedništvo i snažna Hrvatska, koja će i vama biti siguran oslonac, a susjedima dobar susjed'', zaključila je Predsjednica Republike.

U kulturno-umjetničkom programu sudjelovale su učenice Osnovne škole fra Stipana Vrljića iz Sovića, članice i članovi KUD-a Koraćanski dukati iz Koraća kod Bosanskog Broda, skupina bogoslova franjevačke teologije iz Sarajeva i limena glazba iz Nove Bile.