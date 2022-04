Uz svima poznat, ali teško primjenjiv savjet za štednju ono što sve zanima je kako se obogatiti, ali i kako znati da si bogat. Tim povodom Martina Marčinko za Informer je razgovarala s financijskom stručnjakinjom Dijanom Ferković.

Trošiti manje od onoga što zaradite ultimativni je savjet za štednju, no posve novi, drukčiji, pa pomalo i kontroverzni pristup prema novcu iznijela je naša sugovornica Dijana Ferković. Financijska je to savjetnica koja je odlučila da će ona upravljati novcem, a ne novac njome. Između ostaloga, za Informer odgovara i na pitanje svih pitanja, kako se obogatiti.

Napisali ste knjigu Novac – materino uputstvo za upotrebu, može li za početak odmah dva najvažnija materina savjeta?

Odmah ćemo navesti dva najvažnija savjeta iz ove knjige: Prvo je ne troši više od onoga što zarađuješ, a drugo je obavezno, jer bez toga se ne može uspjeti u financijskom smislu, izrađivati i voditi svoj osobni ili obiteljski proračun ako živite u obitelji.

Koliko je zapravo teško voditi vlastiti proračun?

To nije teško i nije to nikakva visoka matematika. Dapače, ljudi se zavaravaju misleći da je to nešto jako komplicirano i kako trebate imati visoke škole da biste to znali. Naprotiv, brojni ljudi s visokim obrazovanjem čak i educirani u financijama vrlo često spajaju kraj s krajem što nam govori da se kod financija ne radi o znanju pa čak ni inteligenciji, nego o disciplini i ponašanju.

Promatramo li generalno poduzetničku klimu u Hrvatskoj kod nas se od malena uči kako je bolje raditi za nekoga nego za sebe. Po Vašem mišljenju je li to ispravno?

Nije ni ispravno ni neispravno jer nisu svi ljudi na svijetu predodređeni da budu poduzetnici niti je to potrebno. Neke studije pokazuju kako tek 10 posto stanovništva u sebi ima one prave poduzetničke sposobnosti i vještine. Moramo razbiti zabludu da je samo poduzetništvo put do obilja i bogatstva.

Imati dobar posao je prekrasna stvar. Kada radite na poslu gdje ste adekvatno plaćeni u jednom prekrasnom kolektivu gdje je dobra atmosfera te doprinosite svojim radom i vrednovani ste te su vaše vrline i vrijednosti došle do izražaja nema ništa ljepše tako da trebamo mlade poticati i na takav oblik također.

Treba li novac izazivati pozitivne ili negativne emocije?

Novac je neutralan za naše emocije i općenito za ljudski duh i za ljudsku dušu, ali novac je pojačivač onog što mi trenutno jesmo.

Kako je kod vas?

Novac kod mene izaziva pozitivne emocije jer smatram da je on alat koji meni i mojoj obitelji može uljepšati život.

Kolika bi trebala biti prosječna plaća za dobar život u Hrvatskoj?

S obzirom na to da sam radila različite detaljnije analize mogu reći da, naravno ovisi od grada do grada, ali bez 10.000 kuna za jednu obitelj mislim da je vrlo teško živjeti u Hrvatskoj.

Zašto treba imati ušteđevinu?

Ušteđevina je iznimno važna zato što vam daje veliki osjećaj mira. Naime, kad imate svoj fond za bezbrižne dane sve moguće drame se pretvaraju samo u neugodnosti.

Zaokružimo ovu priču s budućnosti, možda velikom, no treba sanjati – kako se obogatiti?

Do bogatstva postoje uhodani koraci. Postoji zabluda jer ljudi misle kako je potrebno napraviti nešto spektakularno, da je potrebno već imati novca da biste postali bogati - to nije točno. Gotovo sa svakom razinom prihoda uz pametno ponašanje, donošenje mudrih financijskih odluka, štednju i investiranje vi tijekom svog života, čak i za nekih 40 ili 50 godina sigurno možete postići financijsko obilje i blagostanje.

Kako?

Jednostavno, morate voditi evidenciju svojih troškova i uvijek se uklapati u vlastite prihode. Naravno, morate imati određen iznos viška prihoda nad troškovima koje mudro štedite i investirate. Različite su metode investiranja,. Ja priznajem samo tri metode, to su: vlastiti biznis, nekretnine ili tržište kapitala.

Kako znaš da si bogat?

Bogat si kada doista taj novac više uopće ne predstavlja izvor nikakvog stresa. Nije predmet nikakve brige ni rasprave ni razgovara. Imaš ga dovoljno da o njemu ne moraš više ni razgovarati.

