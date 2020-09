HEP se oglasio o slučaju Gorana Jovića, IT sistem administratora koji se iz Zagreba nakon potresa i uslijed pandemije koronavirusom preselio s obitelji iz Zagreba u Dalj i tamo naišao na problem učestalog nestanka struje.

Goran Jović javio se portalu DNEVNIK.hr jer su mu u HEP-u rekli da su nestanci struje u Dalju normalni i da se tu ništa ne može učiniti. On je pak uvjeren da je problem rješiv i da se netko samo treba uhvatiti posla.

Nestanci struje uzrokuju mu velike probleme jer je zbog posla vezan za internet, a velika je mogućnost i kvara kućanskih uređaja.

"Nestaje struje, kvare se uređaji. To vam ide kao light show – nestane, nema je pola minute, vrati se, pa je opet pola minute ima, pa je pola minute nema, i tako neprekidno."

Prema njegovim riječima, u rujnu je do sada samo u jednom danu struje nestalo četiri do pet puta. Od lipnja do rujna, tvrdi, barem desetak puta.

"Očigledno netko ne zna raditi svoj posao ili ne želi. Po toj logici Norvežani, Nijemci, Danci ili Šveđani nikada ne bi imali struju da je to nemoguće riješiti. Na ovom području poznata je uzrečica da struje nestane i kada se žaba popiša na banderu, ali ja ne mislim da je to nerješiv problem, već da se samo netko treba prihvatiti posla", rekao nam je.

Odgovor HEP-a

O cijelom slučaju se oglasio i HEP. Napominju kako su tijekom rujna imali tri prolazna kvara i da su zračni dalekovodi zračna neizolirana niskonaponska mreža izrazito podložni vanjskim utjecajima. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

"Tijekom rujna na području Dalja bila su tri prolazna kvara na srednjonaponskom dijelu elektroenergetskog sustava, koji se manifestiraju kratkotrajnim prekidom napajanja u trajanju od pola sekunde.

Na niskonaponskoj mreži bio je samo jedan kvar, nestanak napona u jednom faznom vodiču uslijed pucanja vodiča. Navedeni kvar saniran je u roku od 83 minute od telefonske prijave korisnika mreže.

Što se tiče podataka o prestancima opskrbe električnom energijom uslijed kvarova za posljednjih šest mjeseci, uvidom u pogonsku dokumentaciju utvrđeno je da su kvarovi u tom razdoblju bili prolaznog karaktera i manifestirali su se prekidom napajanja u trajanju manjem od tri minute, a većina ih je trajala i kraće od pola sekunde.

Upravo je prolaznost kvarova specifičnost dijela elektroenergetskog sustava u kojemu su dominantne zračne sastavnice. Zračni dalekovodi i zračna neizolirana niskonaponska mreža izrazito je podložna vanjskim utjecajima: atmosferskim pražnjenjima, olujnom vjetru i vegetaciji.

Kako bi se navedeni problemi minimalizirali, HEP – ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek, uložio je znatna sredstva u modernizaciju opreme u TS 35/10 kV Dalj i automatizaciju srednjonaponske mreže na području Općine Erdut.

Osim navedenog, HEP-ODS d.o.o. Elektroslavonija Osijek, kroz planove poslovanja kontinuirano ulaže u obnovu zračnih niskonaponskih mreža u cilju sanacije naponskih prilika i poboljšanja pokazatelja kvalitete opskrbe električnom energijom.

U tijeku priprema projektne dokumentacije

Za mjesto Dalj u tijeku je priprema projektne dokumentacije, nakon čije izrade će se nastaviti s ulaganjem u obnovu elektroenergetske mreže tog mjesta.

U proteklih šest mjeseci na navedenom području obavljena su 22 planirana rada, četiri planirana rada obavili su specijalno obučeni djelatnici za rad pod naponom kako bi se utjecaj na korisnike mreže umanjio.

Od ostalih 18 radova, njih pet obavljano je na srednjem naponu, dok je ostalih 13 obavljano na niskonaponskoj mreži. Svi su radovi ranije najavljeni putem medija i internetskih stranica Društva sukladno Članku 17, stavak 1 Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

Novčane naknade i procedure temeljene su zajamčenim standardom kvalitete Opskrbe električnom energijom, a definirane su Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom koje donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija", navodi se u odgovoru HEP-a.