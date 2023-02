Odgođena je rasprava o međudržavnim posvojenjima koja se trebala održati u Europskom parlamentu na inicijativu eurozastupnika Ladislava Ilčića. U Strasbourgu je reporterka Dnevnika Nove TV Josipa Krajinović.

Za ljude koji rade na osiguranju zgrade Europskog parlamenta bilo je puno posla, došlo je do prosvjeda dijela posjetitelja tijekom plenarne sjednice zbog čega je i prekinuto zasjedanje na tri sata.

Predsjednica EU parlamenta nije htjela otkriti tko su prosvjednici da im ne daje publicitet. Dovelo je to i do odgode rasprave. Neke točke je trebalo skinuti s dnevnog reda. Ova rasprava će se održati u ožujku.

O svemu je s Ladislavom Ilčićem, zastupnikom Hrvatskih suverenista u EU Parlamentu razgovarala Josipa Krajinović.

Hrvatski eurozastupnik je pripremio svoje izlaganje koje je ukratko prezentirao i za Dnevnik Nove TV.

"Fokus je na stvaranju jedne ravnoteže. S jedne strane imamo ljubav ljudi koju su spremni pružiti toj djeci i samo posvajanje što je plemenito, ali samo kad je u fokusu interes djeteta. Ako se u fokus stavi želja za roditeljstvom onda se događa to da su ljudi spremni posvojiti bilo od koga, na bilo koji način. Dijete se pretvara u robu koja ima cijenu. Ako na koncu ti roditelji idu kupovati djecu, a na koncu to tako izgleda, od ljudi koji su spremni krivotvoriti dokumente i švercati djecu preko granica onda se to pretvara u financijsku podršku tim ljudima koji dijete drugi dan mogu prodati nekog kriminalnom lancu."

Njegov cilj je spriječiti takve radnje, a smatra da postoje mehanizmi kojima bi se to moglo ograničiti.

"Prva stvar koja se može napraviti je pritisak da sve države potpišu Hašku konvenciju, da se obustavi posvajanje iz država koje nisu potpisnice i da se napravi bolji nadzor nad tim posrednicima."

Pitanje je kako bi se to moglo napraviti s obzirom da svaka država takvu odluku donosi individualno.

"Ono što jako pazim je da maknemo ideološke teme od toga. Same članice trebaju odlučivati tko može posvajati djecu. To nije pitanje europskog parlamenta. Mi trebamo jačati međudržavnu suradnju i držati se nad tim ideološkim prijeporima za koje vidim da su u Hrvatskoj jako popularni.

Svima nam treba biti u interesu da spriječimo trgovinu djecom, smatra.

"Preko milijun djece godišnje prema UNICEF-u bude oteto, prevareno, majka rodi dijete, sestre joj kažu da je dijete umrlo... Moramo imati senzibilitet za to, to je bol koja vrišti do neba. Moramo zaštiti roditelje koji su legalno posvojili, ali moramo i zaštiti tu djecu koju se na najgore načine zloupotrebljava."

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.