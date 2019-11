Dan sjećanja na žrtvu Vukovara - nastavljen je odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilima Borova naselja. Komemoracija je održana na ruševini Borovo Komerca čiji je podrum mjesecima služio kao improvizirana ratna bolnica.

Na komemorativnom skupu odana je počast žrtvama. Za vrijeme opsade, u Borovu naselju život je izgubilo 176 branitelja i civila. Zločini su nastavljeni i nakon okupacije. U znak sjećanja, ulicama Borova naselja i legendarnom Trpinjskom cestom prošao je mimohod.

Tragovi brojnih sudbina izbrisani su na obali Dunava. Za njih su u rijeku bačene ruže. Vukovarci će se u srijedu prisjetiti i žrtava logora Veleprometa te masovnog pogubljenja na Ovčari.

Nekolicina sudskih postupaka obustavljena je zbog Zakona o općem oprostu, bilo je kasnije, tijekom godina, i pojedinačnih presuda. Radilo se uglavnom o manjim zatvorskim kaznama.

2016. godine na osječkom sudu desetorka iz Trpinje prvi put je odgovarala za ozbiljniji zločin - radi se o 17 ubijenih. Bile su tu i silovane žene i mnoga zlostavljanja i mučenja. Ukupno su dobili 139 godina zatvora - od pet do 20 godina kretale su se te zatvorske kazne.

I to je, uglavnom to. Osim navedenoga, nitko ozbiljnije nije odgovarao i ne odgovara u ovom trenutku za ratni zločin počinjen u Trpinji. No, ono što mještane Borova naselja tišti jest šutnja, naime, osuđenici iz Trpinje nikada nisu otkrili gdje su tijela njihovih žrtava.

Ekipa Dnevnika Nove TV javila se s Trpinjske ceste u Borovu naselju, njihov gost bio je posljednji zapovjednik obrane Borova naselja Ivo Kovačić.

Koliko je nestalih iz Borova naselja?

Samo pripadnika 204. Vukovarske brigade nestalih je 48. To je ono što je bilo zarobljeno i vodili su se kao nestali. Jedan dio ih je nađen, no 48 ljudi nije nikad pronađen.

Ima i civila.

Da, naravno da ima i civila. Mi ne vodimo evidenciju civila, no ima i njih.

Spominje se da su tijela bačena u Dunav, ne zna se točan broj bačenih tijela. Kako uopće doći do broja tih ljudi?

Dio koji je bačen u Dunav uglavnom je završio u Borovu Selu. Prilikom okupacije Borova naselja dobar je dio odveden u Borovo Selo i u školi su imali smještaj. Otamo su ih izdvajali i vadili van. Svi oni koji su završili, završili su, nažalost, u Dunavu. Dunav je po prirodi takav kakav je, iz njega malo što ispliva na površinu.

Što po vašem mišljenju država i Vlada mogu učiniti da se ubrza njihov pronalazak?

Vlada može utjecati na svoja nadležna ministarstva za ovakva zbivanja i da se što prije pronađu nestali koji se još uvijek traže, njih više od 300 s područja Vukovara. To se može, ali to moraju raditi naše pravne službe i moraju, po pitanju toga, imati suradnju sa Srbijom.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr