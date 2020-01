Putnici Croatia Busa iz Splita u Zagreb su stigli oko 13:45 iako su na odredište trebali stići oko 10 sati. Krenuli su jutros u 4:30 pa nekoliko puta zalutali jer su neke ceste bile zatvorene zbog bure.

"Stigli su prije 15-20 minuta", potvrdili su nam u Glavnom prometnom uredu Croatia Busa u 14:10.

Autobus je u Zagreb trebao stići u 10 sati, no ujutro su zbog bure bile zatvorene dionice autoceste, pa je vozač nekoliko puta zalutao, tvrde putnici.

"Kako je zatvoren tunel Sveti Rok, izašli smo s autoceste, a vozači su uspjeli zalutati na jadransku magistralu prema Karlobagu. Došli smo skoro do Svete Marije Magdalene! Tamo su se vozači okrenuli nazad, i to nakon što sam ih ja obavijestio da je zatvorena i ta cesta. Vraćamo se nazad, šta mislite dokle? Do Skradina, da dobro ste čuli - Skradin poviše Šibenika, 90 kilometara od polazne stanice Split. Sada vozimo napokon prema Zagrebu, oko Karina smo. Još bi vam puno toga mogao napisati, al' bojim se da opet ne zalutamo, ne znam više prema kojoj strani, možda u more", javio se putnik i čitatelj Slobodne Dalmacije.