Fiskalizirano manje računa nego lani, ali im je vrijednost veća za gotovo 14 posto

Sukladno podacima iz sustava fiskalizacije, iz Porezne uprave su na upit Hine izvijestili da je u ovogodišnjem srpnju, uključujući i jučerašnji dan, ukupno fiskalizirano 249,1 milijun računa, 1,88 milijuna manje no u istom razdoblju lani, u vrijednosti od 4,6 milijardi eura, što je za 707 milijuna eura više.

Pritom, u najvažnijoj djelatnosti u sustavu fiskalizacije - trgovini na veliko i malo, popravku motornih vozila i motocikala, od 1. do 30. srpnja izdano je 138,2 milijuna računa, što je 3,17 milijuna manje no u isto prošlogodišnje doba, dok je vrijednost ovogodišnjih fiskaliziranih računa dosegnula 2,44 milijarde eura, što je 295,15 milijuna eura više.

S druge strane, djelatnost pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane, to jest ugostiteljstvo i turizam, zabilježila je na godišnjoj razini 993 tisuće više izdanih računa, njih 48,96 milijuna, vrijednosti 1,14 milijarde eura, što je u odnosu na razdoblje od 1. do 30. srpnja lani više za 183,9 milijuna eura.

Inače, kada je riječ o vrijednosti fiskaliziranih računa, važno je istaknuti da je po prvoj DZS-ovoj procjeni inflacije u srpnju, mjerenoj indeksom potrošačkih cijena dobara i usluga, na godišnjoj razini ona iznosila 7,4 posto, a dok je prema harmoniziranom indeksu potrošačkih cijena (HICP), koji uvažava i potrošnju stranih gostiju, bila 8,1 posto.

Podsjetimo, 1. srpnja je stupio na snagu novi Zakon o trgovini prema kojem će trgovine nedjeljom u pravilu biti zatvorene, no trgovci mogu odabrati 16 nedjelja u godini tijekom kojih bi radili, pri čemu ih u ostatku ove godine mogu iskoristiti svih 16.

S obzirom da je turistička sezona u jeku, trgovački centri na obali u većoj mjeri rade tijekom ljetnih mjeseci, dok su na kontinentu uglavnom zatvoreni, a obrnut trend se može očekivati tijekom jeseni.

Nedjelje u srpnju

Očekivano, podaci o pet nedjelja u srpnju pokazuju manji broj i vrijednost fiskaliziranih računa u trgovini, pa je tako primjerice 16. srpnja 2023. ukupno fiskalizirano 2,7 milijuna računa, što je za više od petsto tisuća manje no usporedive lanjske nedjelje: Vrijednost računa je 16. srpnja ove godine iznosila 45,7 milijuna eura, što je 1,76 milijuna eura manje no 17. srpnja 2022. godine.

Slični trendovi su zabilježeni i u nedjelju, 23. srpnja, kao i jučer, 30. srpnja, kada je u trgovini ukupno fiskalizirano 2,64 milijuna računa, gotovo 550 tisuća manje no 31. srpnja lani, uz istovremeni pad vrijednosti za 1,79 milijuna eura, s 46,5 na 44,7 milijuna eura.

S druge strane, podaci od 1. do 30. srpnja ove godine u usporedbi s mjesecom ranije, to jest razdobljem od 1. do 30. lipnja, kada turistička sezona još nije na svom vrhuncu, pokazuju da je u srpnju u trgovini fiskalizirano 6,5 milijuna više računa, a vrijednost im je nadmašivala ovogodišnji lipanj za 194 milijuna eura, izvijestili su iz Porezne uprave.

