U petak i subotu održat će se automobilističke utrke na cestama u Jastrebarskom i Zagrebu. U Zagrebu će utrka biti održana u široj zoni Bundek, na Sljemenskoj cesti i državnoj cesti D29 od Kašine prema Mariji Bistrici.

Zagrebačka policija objavila je detalje zatvaranja prometnica zbog održavanja 46. INA Delta Rally 2020. utrke. Uspostavit će se privremena regulacija prometa kojom je predviđena potpuna zabrana prometa za sva vozila i pješake.

Zatvaranje cesta u Zagrebu u petak

U petak se pojedine ceste zatvaraju od 15:45 do ponoći.

Zatvaraju se Most slobode, Avenija Većeslava Holjevca (od Slavonske avenije do Av. Dubrovnik), Antallova ulica, Ulica Damira Tomljanovića Gavrana (od Ul. E. Murtića do Av.V.Holjevca) i servisne ceste i parkirališta uz istočnu stranu Zagrebačkog velesajma.



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu jug-sjever i obratno su: Avenija Dubrovnik - Most mladosti - Držićeva avenija - Ul. Grada Vukovara te Avenija Dubrovnik - Jadranski most - Savska cesta - Ul. Grada Vukovara.



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu u pravcu istok-zapad i obratno su: Ulica Grada Vukovara od Savske do Držićeve, Slavonska avenija - Zagrebačka avenija - Ljubljanska avenija te Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe

Zatvaranje cesta u subotu

U subotu će od 7 do 19 sati biti zabrana prometa Sljemenskom cestom od Blizneca do Šestinskog lagvića i Sljemenskom cestom od mjesta Pila preko Hunjke do Jaslica.



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu su: Zagreb - Bistra - Stubičke Toplice te Zagreb - Sesvete - Sveti Ivan Zelina - Marija Bistrica



Od 08:45 do 17:30 sati bit će zatvorena državna cesta D29 od Kašine preko Laza Stubičkog do Laza Bistričkog.



Alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu i obratno su: Zagreb - Sesvete - Belovar - Moravče - Laz Bistrički - Marija Bistrica.

Zatvaranje cesta u Jastrebarskom u petak

Dio utrka već se održava na cestama u Jastrebarskom.

Od 16:45 do 23 sata za potrebe održavanja dva brzinska ispita u Jastrebarskom će biti zatvorena cesta Jastrebarsko (Ž3102 - cesta lijevo iza vojarne) - Hrastje Plešivičko - Malunje – Ivančići (L31138) - Prodin Dol - Kupeč Dol - Vranov Dol - Gornja Reka (raskrižje s Ž3104);

Obilazni pravci (zapad): Jastrebarsko - Novaki Petrovinski - Volavje - Petrovina - Brezari - Belčići - Bukovac Svetojanski - Draga Svetojanska - Gorica Svetojanska - Ivančići i obratno. Obilazni pravci (istok): Ivančići - Donja Reka - Gornja Reka i obratno.

Od 17:40 do 22 sata za potrebe pregrupiranja vozila natjecatelja između dva brzinska ispita zatvara se Jastrebarsko (centar) - od raskrižja državne ceste D1, odnosno Ulice Vladka Mačeka i Ulice bana Josipa Jelačića do raskrižja državne ceste, odnosno Ulice Braće Kazić sa Zagrebačkom ulicom.

Obilazni pravci (u smjeru Karlovca): Jastrebarsko (D1), Ulica Vladka Mačeka - Ulica bana Josipa Jelačića - Zagrebačka - Ulica Braće Kazić. Obilazni pravci (u smjeru Zagreba): Jastrebarsko (D1), Ulica Braće Kazić – Ulica kralja Tomislava – Ulica Augusta Šenoe – Radnička cesta – (D1) Ulica Vladka Mačeka.

Iz policije pozivaju građane na razumijevanje i strpljenje kao i da koriste navedene alternativne pravce ako već moraju putovati navedenim prometnicama na kojima se održava predmetni rally te da poštuju upute policajaca, redarske službe organizatora, privremeno postavljenu prometnu signalizaciju, zapreke, ograde i trake upozorenja.