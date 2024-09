Očekuje se kratki prekid naoblake i stabilizacija vremena: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Atmosferski poremećaj s hladnim i vrlo nestabilnim zrakom, u nedjelju će odmicati prema istoku Balkanskog poluotoka. Istodobno, prema nama će sa zapada jačati greben anticiklone, a s njom i prolazna stabilizacija vremena. Nove oborine izgledne su s ovim frontalnim poremećajem u srijedu. S njim kreće i nova epizoda nestabilnog vremena.



Još u noći i rano ujutro u unutrašnjosti pretežno oblačno mjestimice uz kišu i to uglavnom na istoku zemlje. Zatim sa zapada slijedi kidanje naoblake. Na Jadranu od jutra pretežno sunčano. Bit će vrlo vjetrovito. U unutrašnjosti umjeren do jak sjeverozapadnjak i sjeverac. Na moru jaka, na udare i olujna bura. Podno Velebita bit će i orkanskih udara pa je tu na snazi i najveći stupanj upozorenja, crveni Meteoalarm. Najniža temperatura od 8 do 13, na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, no prohladno uz umjeren do jak sjeveroistočnjak i sjeverac i najvišu temperaturu od 16 do 18 stupnjeva.



U istočnim predjelima poslijepodne sa zapada postupan prestanak oborine i kidanje naoblake. I ovdje prohladno i vjetrovito uz umjeren i jak sjeverac i sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 14 do 17 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano i vrlo vjetrovito, uz jaku i olujnu, podno Velebita na udare i orkansku buru. U gorju vjetar umjeren i jak. Najviša temperatura u gorskom području od 11 do 14, a na Jadranu od 19 do 22 Celzijeva stupnja.



U Dalmaciji pretežno sunčano, na jugu mjestimice uz umjerenu naoblaku. I ovdje vjetrovito uz i jaku i olujnu buru. Temperatura od 19 u Zagori do 24 stupnja na jugu.

Vrijeme idućih dana

Do sredine tjedna u unutrašnjosti pretežno sunčano uz hladna jutra. Potkraj srijede sa zapada naoblačenje s kišom i pljuskovima. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak uz postupan porast najviše temperature zraka.



Na Jadranu u ponedjeljak i utorak pretežno sunčano. U srijedu sa sjevera naoblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu i to najprije na sjevernom dijelu Jadrana, a navečer i prema jugu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a u srijedu vjetar će okrenuti na jugo.



Po svemu sudeći, od srijede na četvrtak nove oborine, ponegdje i obilne, osobito u gorskom području i na Jadranu. Zatim do kraja tjedna promjenljivo povremeno s kišom ili pokojim pljuskom

