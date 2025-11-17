Obnova kasni, ali ministar je zadovoljan kvalitetom: "Opredjelili smo se za suvremeni koncept"

Obnova na području zagrebačkog i petrinjskog potresa provedena je po novom modelu koji je nešto skuplji i sporiji, ali bolji i dugoročniji, poručeno je u ponedjeljak na 6. sjednici Stručnog savjeta za obnovu u Petrinji, prvoj koja je održana izvan Zagreba.

Ministar graditeljstva Branko Bačić naglasio je da obnova na području Sisačko-moslavačke županije uključuje i programe revitalizacije tog područja. Župan Ivan Celjak dodao je da je u rodilištu obnovljene sisačke bolnice ove godine rođeno 80 djece više, a nakon obnove osnovnih škola u Petrinji 50 posto je veći upis učenika u prve razrede.

Na sjednici savjeta, savjetodavnog tijela ministra, kojoj su prisustvovali gradonačelnici Siska, Petrinje i Gline te zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Koralet podneseni su izvještaji o procesima obnove u prvih šest mjeseci ove godine. Do 30. lipnja ove godine obnova je završena u potpunosti na 13556 lokacija te je utrošeno 1,04 milijardi eura.

Za obnovu koja treba biti završena do lipnja iduće godine bit će ukupno utrošeno 4,12 milijardi eura, za područje zagrebačkog potresa 2,39 milijardi te za obnovu područja petrinjskog potresa 1,73 milijarde eura. Obnova se financira iz europskih fondova, NPOO-a i državnog proračuna.

Sudionici sastanka složili su se u ocjeni da su rezultati obnove izuzetno dobri te su zadovoljni procesom i dinamikom. Iako je obnova trajala duže od željenog, zadovoljni su kvalitetom te su posebno istaknuli izazove u obnovi koja je provedena po novom modelu.

Bačić: Obnova je bila prilika za revitalizaciju područja

Ministar Bačić istaknuo je da je obnova bila prilika za revitalizaciju potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije.

"Opredjelili smo se za suvremeni koncept obnove, nismo željeli zgrade samo vratiti u prvobitno stanje, nego smo se odlučili za temeljitu konstrukcijsku obnovu te smo se odredili za obnovu zaštićenih kulturnih dobara, a posebno zaštićenih kulturnih cjelina u Petrinji i Glini i revitaliozaciju područja potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije", rekao je.

Celjak je rekao da obnova i revitalizacija njegove županije već daje prve rezultate.

"Imamo novu bolnicu novi zdravstveni sustav zdravstvene i socijalne skrbu, novi školski sustav i Sisačko-moslavačka županija zaista je postala mjesto poželjno za život. Rezultatima obnove ćeo biti zadovoljni kada se i posljednji građani vrate u svoje obnovljene domove", napomenuo je.

U obnovi se posebna pažnja posvetila obnovi zaštićenih zgrada i javnih zgrada. Postignuti su izvrsni rezultati, a to se vidi u Petrinji, jer je gradu vraćen stari izgled, identitet i duh.

Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes zahvalila je na prilici što je Petrinja bila jedini grad kojem je povjereno vođenje projekata obnove javnih zgrada i zaštićenih kulturnih dobara.

Rezultati obnove na petrinjskom području bit će predstavljeni na Danima otvorenih vrata 28. i 29. prosinca kada će građani moći obići obnovljene škole, domove zdravlja, bolnicu, muzeju i sve obnovljen javne zgrade i zaštićene kulturne spomenike.

Bačić je najavio da će se mijenjati Zakon o obnovi, jer sadašnji se odnosi samo na obnovu područja pogođenih zagrebačkim i petrinjskim potresom pa ga se ne bi moglo primjeniti u slučaju novih potresa. Većina obnove bit će završena do lipnja ove godine, a konačni završetak obnove očekuje se 2030. godine.