Objavljeni su novi podaci o mirovinskim prihodima diljem Europske unije. U prosjeku, mirovine iznose oko tri petine dohotka na kraju radnog snata, a u mnogim europskih zemljama ta stopa pada ispod 50% što umirovljenicima predstavlja sve veći izazov za održavanje životnog standarda.

Prema pisanju Euronewsa, gotovo svaki šesti umirovljenik u EU-u u riziku od siromaštva, a stopa se povećala s 12 posto u 2013. na 15,5 posto 2023. godini. Isto tako razlike među zemljama su velike.

Nova statistika Eurostata, koja uspoređuje medijan prihoda od mirovine pojedinaca u dobi od 65 do 74 godine s medijanom primanja od rada onih u dobi od 50 do 59 godina, isključujući ostala socijalna davanja, što pomaže u razumijevanju koliko su adekvatne mirovine diljem Europe.

Hrvatska neslavno na dnu ljestvice

Tijekom 2023. ukupni omjer zamjene u EU-u iznosio je 58%, što znači da bi osoba koja je zaradila 100 eura u dobi od 50 do 59 godina primila 58 eura mirovine u dobi od 65 do 74 godine. U EU-u se taj omjer kretao od 35% u Hrvatskoj do 78% u Grčkoj.

Najviše mirovine u odnosu na plaće prije umirovljenja imaju Grčka (78%), Španjolska (77%) i Italija (75%). S druge strane, Hrvatska (35%), Litva (36%) i Irska (39%) nalaze se na začelju EU-a.

U 11 zemalja članica mirovine čine manje od polovice nekadašnjih primanja, uključujući Njemačku (49%), Belgiju (48%) i Dansku (47%). Među kandidatima za EU, Srbija (46%), Crna Gora (38%) i Albanija (37%) imaju niske stope zamjene, usporedive s istočnoeuropskim članicama.

Veoma izražen rodni jaz

Rodna razlika u mirovinama prisutna je u cijeloj EU - muškarci u prosjeku primaju mirovinu koja iznosi 60% nekadašnjih prihoda, dok je kod žena taj udio nešto niži (57%).

U nekim zemljama žene čak imaju veći omjer od muškaraca, kao što je slučaj u Njemačkoj (54% naspram 46%). No, u državama poput Španjolske i Portugala, žene su znatno lošije plaćene u mirovini u odnosu na muškarce.

Kolike su stvarne mirovine u Europi?

Iznosi mirovina variraju, od 226 eura mjesečno u Bugarskoj do 2575 eura u Luksemburgu, a prosjek EU-a iznosi 1294 eura. Prilagođeno za kupovnu moć, raspon je nešto ujednačeniji - od 437 eura (Bugarska) do 1681 eura (Luksemburg).

Hrvatska je i tu daleko od prosjeka. Iako je iznos mirovine porastao i sad iznosi 533 eura, jasno je da su primanja umirovljenika u Hrvatskoj znatno ispod prosjeka ostalih članica Europske unije.

