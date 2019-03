Reporteri Dnevnika Nove TV Ivana Petrović i Andrija Jarak izricanje drugostupanjske presude Radovanu Karadžiću prate u Haagu i Srebrenice

Kako iz Haaga javlja urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović, ispred suda u Haagu se okupilo 50 članova udruga iz BiH među kojima su Majke Srebrenice, udruge logoraša, udruga roditelja iz okupiranog Sarajeva...

"Svi očekuju kako će Karadžiću biti dosuđena doživotna zatvorska kazna", javlja Petrović i dodaje kako je interes medija za današnju drugostupanjsku presudu nije ni približno toliko kao što je bio uoči početka suđenja.

"Vjerujemo u pravdu, kriv je", "Srebrenica 11.7.1995.", "Da se ne zaboravi - da se ne ponovi", neke su od poruka istaknute na natpisima koje su okupljeni držali pred sjedištem MICT-a uz fotografije ubijenih i nestalih tijekom rata u BiH.

Među njima je bila i Kada Hotić, potpredsjednica udruge "Pokret majki enklava Srebrenice i Žepe" koja je tijekom srebreničkog genocida 1995. ostala bez ukupno 56 članova uže i šire obitelji uključujući sina i muža.

Ona nema dvojbi o Karadžićevoj krivnji i očekuje da će mu sud izreći najveću moguću kaznu odnosno doživotnu robiju.

"Pod njegovim zapovjedništvom zbila su se sva zlodjela u BiH", kazala je Hotić Hini istaknuvši kako je doživotna kazna jedina pravedna u ovakvim slučajevima.

Ako se to ne dogodi, bila bi to legalizacija zločina i neljudskosti pa sudovi onda ne trebaju ni postojati, kaže ova Srebreničanka koja drži da genocid nije bio počinjen samo u Srebrenici nego na cijelom teritoriju kojega danas čini Republika Srpska.

Vjeruje da je iznimno pogrešno to što nitko iz Srbije za to nije odgovarao i smatra kako je to stvar politike jer "netko namjerno spašava Srbiju od odgovornosti".

"Kao da je jedan narod bio višak u Europi. Ne treba zaboraviti da su najveće žrtve Bošnjaci. Kao da ih je netko pokušavao izbrisati iz tog dijela Europe", rekla je.

U Srebrenici jake snage policije

Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak u Srebrenici prati reakcije i očekivanja obitelji žrtava Radovana Karadžića uoči izricanja drugostupanjske presude.

Kako javlja Jarak, u Memorijalnom centru u selu Potočari okupilo se velik broj ljudi koji će zajedno pratiti izricanje presude.

Obitelji stradalih Srebreničana prate prijenos presude u Potočarima (Foto: Dnevnik.hr)

"Došlo je puno članova obitelji stradalih Srebreničana, a među okupljanima su i studenti, ali i velik broj policijskih snaga. Svi s nestrpljenjem očekuju presudu. Većina se nada kako će se Karadžiću potvrditi kazna od 40 godina zatvora, ali i da će biti proglašen krivim i za genocid i u drugih šest općina u BiH", javlja Jarak.

Podsjetimo, konačna presuda, prema najavi Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT), bit će izrečena u Den Haagu u 14 sati, čime bi se trebao završiti postupak koji u slučaju Radovana Karadžića traje od podizanja prve optužnice protiv njega 1995. godine.