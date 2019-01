Darko Kovačević Daruvarac nepravomoćno je osuđen na pet godina zatvora zbog brutalnog premlaćivanja 18-godišnjakinje. Čim mu je izrečena kazna od pet godina, koliko je najmanje bilo potrebno za vraćanje u istražni zatvor - ondje je ponovno i završio, nakon gotovo mjesec dana na slobodi.

Obje strane sada mogu uložiti žalbe i za očekivati je da će Kovačevićev odvjetnik to doista i učiniti. Ali, bez obzira na mogućnost žalbi, on ostaje iza rešetaka sve do pravomoćnosti presude. Dobio je točno onoliko koliko zakon najmanje predviđa za povratak u istražni zatvor. To je tih pet godina i da je sutkinja presudila samo dan manje, Daruvarac bi bio još uvijek na slobodi.

Čini se da je on toga bio svjestan kada je promijenio cijelu priču, promijenio taktiku i priznao krivnju. No, nije mu to puno pomoglo. Iako je dobio manju kaznu nego što je to tražilo tužiteljstvo, a tražilo je pet i pol godina zatvora.

Za obitelj 18-godišnje djevojke, ovo nije kraj priče. Nakon što su danas čuli presudu u poslijepodnevnim satima oglasili su se na društvenim mrežama i istaknuli kako su podnijeli prijave protiv svih onih koji su se te kobne noći nalazili u kafiću i koji nisu pomogli. Kažu da ih smatraju jednako krivima kao i samog Daruvarca.

Čini se tako da će ova teška pravosudna priča dobiti i svoj novi nastavak.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr