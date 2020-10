Nevjerojatan i šokantan splet događaja zadesio je obitelj iz Mraclina pokraj Velike Gorice. Kako je otkrio Dnevnik Nove TV, nakon ukopa majke, zvali iz bolnice da preuzme tijelo pokojnice, pokopane dan prije. O svemu se oglasila i bolnica u koju je stigla inspekcija.

Ni treći dan otkako su pokopali majku, obitelj Šipušić nema mira. Uznemireni su još od poziva iz bolnice da dođu po njezino tijelo i to nakon pokopa.

"Za mene je moja mama još uvijek živa dok se ne dokaže je li u tom grobu ili je tamo netko drugi. Moja mama možda luta hodnicima te ustanove gdje smo ju ostavili. Tko je u našoj obiteljskoj grobnici i gdje je moja mama?!", kaže Tajana Ivanac, kći preminule. U ustanovi u kojoj je 76-godišnjakinja preminula priznaju propust. Isti taj dan imali su, kažu, još jednu pokojnicu.

"Kolega mladi je napravio pogrešku, jer je nazvao krivu obitelj. On je to odmah shvatio i ispričao se i ja sam se ispričao i izuzetno nam je žao zbog toga i to je naša pogreška. I mi snosimo svoju odgovornost", priznao je Igor Filipčić, ravnatelj Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan.

U trenutku kada je isprika stigla do Mraclina kraj Velike Gorice bilo je prekasno. "Ta greška je neoprostiva, osobno preko te greške ne mogu preći i netko je za ovu grešku zaista odgovoran", napominje kći preminule. Njihove sumnje pojačavaju i druge pogreške bolnice - u dokumentaciji.

Nejasan datum

"Pokojnica je umrla 25.10. na ovom papiru - potvrda o smrti. Na drugom papiru nam piše da je pokojnica preminula 26.10. u 5:30 i mi sad ne znamo kojeg dana je pokojnica preminula", kaže obitelj preminule.

Različite datume ravnatelj pravda greškom u računalnom sustavu i uvjerava: "U svim podacima je 26. 10 i sve je točno, ali vi ponekad neki kompjutorski program ne možete izvuć. Nije došlo do zamjene identiteta, obitelj je preuzela tijelo svoje majke i pokopala svoju majku", tvrdi ravnatelj.

"Ispričavaju se za svaki papir, svaki papir je propust, šta god pitate ja vam se ispričavam, popravit ćemo - ma šta ćeš popravit!", kaže kći preminule. Da im to dokažu pozvali su ih i na razgovor unatoč strožem režimu i mjerama opreza zbog koronavirusa.

"Sve im je objašnjeno i dana su im jamstva da nije došlo do zamjene, između ostalog, mogli su se u to uvjeriti i u mrtvačnici i otišli su od nas u tom trenutku zadovoljni", kaže ravnatelj.

"U ponedjeljak nismo mogli ići na prepoznavanje tijela moje majke, a jučer sam mogla prepoznavat neku NN osobu!", kaže kći. "Obitelj nije mogla prije zatvaranja vidjeti svoju majku. Ne, to nije u proceduri!", tvrdi ravnatelj.

Prodor koronavirusa u bolnicu

Početkom mjeseca kad je primljena u bolnicu na liječenje, kažu, bila je negativna i na koronavirus.

"Kako je moguće da je ona postala pozitivna ako svi dobro znamo da posjeta u bolnice nema, da se ne mogu čak ni stvari donijeti. Na odjel gdje je bila moja punica je jedino moglo medicinsko osoblje koje tamo radi donijet COVID!", napominje Denis Ivanac, zet preminule.

Prozvani ravnatelj tvrdi: pridržavaju se svih sigurnosnih mjera, ali i ne negira prodor virusa na bolničke odjele. Spreman je na ekshumaciju tijela.



"Ja sam voljan osobno snositi troškove, jer sam apsolutno siguran da se o pogrešci ne radi". Moguće propuste utvrđuje i inspekcija koju je u bolnicu poslao ministar zdravstva i čiji nalaz nakon svega, ogorčenoj

obitelji nije nikakva utjeha.

"Bolnica neka utvrdi tko je odgovoran"

Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak razgovarao je s Anitom Šipušić, snahom pokojnice, koja ne vjeruje bolnici.

"Ne mogu vjerovati jer je mom suprugu stigao poziv iz bolnice da dođe po tijelo svoje majke koju smo mi dan prije sahranili".

Napominje kako je ljudski griješiti, ali za neke greške, kaže, ipak netko treba odgovoriti. "Bolnica neka utvrdi tko je odgovoran i tko će snositi sankcije. Mi želimo znati gdje je pokopana naša pokojnica".

Napominje kako su nakon poziva iz bolnice išli vidjeti tijelo, ona i kći pokojnice. Ravnatelj, kaže nije bio za to. "Nakon što smo inzistirali liječnik je rekao da možemo vidjeti tijelo, ali da on neće ići s nama jer da ne može vidjeti mrtvo tijelo. Jedan doktor? Da ne može vidjeti mrtvo tijelo?", kazala je šokirano.

Napominje da ni ona niti njezina šogorica imali zaštitna odijela, niti su im dali maske, a ni rukavice. Pokazali su im tijelo, koje nije bilo od pokojnice. Otkriva da će idući tjedan biti otkop pokojnice, da se utvrdi koga su zaista pokopali.

Anita Šipušić, snaha pokojnice ima i molbu za ministra Beroša.

"Molim ministra da se zapita smiju li se takvi propusti događati te tko je naredio tehničaru da nas zove. Naša pokojnica nije broj ili paket. Naša pokojnica ima ime i prezime", kazala je razočarano.





