Uz predsjednika Milanovića na inauguraciji su bili supruga, sinovi, majka i nećakinja. Bilo je treme i suza, baš kao i među rodbinom iz sinjskoga kraja s kojom je bila ekipa Nove TV. Oni su bili presretni, a spomenuli su i aktualnu predsjednicu kojoj su poželjeli - sve najbolje.

Novi predsjednik i prva dama zajedno su izašli iz svoga stana i krenuli na inauguraciju. Iz prvog reda ceremoniju je pratila majka Zorana Milanovića Gina, njegovi sinovi Marko i Ante Jakov te nećakinja Maša. Emocije su neki teško susprezali, a zanimljiv je i detalj u kojemu se prva dama pozdravlja sa sinovima udarcem šakom o šaku.

Svaki pokret i riječ pratili su se i u rodnom kraju novog predsjednika. Za vrijeme inauguracije, kuhali su se arambaši, ali i tekle suze.

„Suze su tekle od sriće, drago mi je ponosni smo, Milanović je, drago mi je iz puno razloga, on je postao predsjednik, emotivno mi je žao što je izgubio prošle godine brata mladog i oca. Koliko bi oni sad bili sretni ponosni šta je on posta predsjednik to je neopisivo. Čestitam njegovoj majci šta ga ja takvog rodila“, emotivna je bila Zoranova strina Marija Milanović.

Iako novi predsjednik nije imao tremu, njegova strina kaže kako se sva tresla. „Inauguracija je kratka jasna, pozvao je sinove, nećakinju, supruga, tu je cvijeće, garderoba, ona je jedna sposobna žena“, govori nam Marija.

Stric Ivan kaže kako je Zoran rekao sve onako kako su se i ranije dogovorili te mu je poručio samo neka bude pošten. „Ratovi su gotovi, to je kod njega uzrečica odavno i to je normalno da kaže“, dodaje Marija.

Milanovićev rođak Ante sve je pratio u kafiću. Upitali smo ga koji mu se gost posebno sviđa, odnosno ne sviđa. „Izuzetno mi je simpatičan Milijan Brkić, to je jedan veliki gospodin. Zezam se, zezam se“, rekao je kroz smijeh.

I Sinjanin Slavko Đapić je zadovoljan. „Ovo je jedan način preuzimanja službe, predsjednik države sa jednim normalnim okvirima bez neke velike posebne kićenosti bez posebne pompe“, tvrdi. Strina se pak za kraj dotaknula predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i kraja njezinog mandata. „To je tako, jedni odlaze drugi dolaze, nek je prati srića u životu i dobro“, poželjela joj je Marija.

A kad je završila ceremonija na Pantovčaku, u Glavicama Donjim bili su spremni i arambaši. Isti oni kojima vjerojatno ne može odoljeti ni predsjednik.

