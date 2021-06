Dan je Sisačko-moslavačke županije, jedne od najsiromašnijih županija, koja je pretrpjela golemu štetu u razornom potresu u prosincu. Stoga je tema obnove dominirala govorima na središnjem slavlju u Sisku.

U dvorani rafinerije INE, uz novoizabranog župana Ivana Celjaka i neke stare, a neke nove gradonačelnike i načelnike, slavlju je prisustvovao i premijer Andrej Plenković te potpredsjednici Vlade Tomo Medved i Davor Božinović. Najavili su revitalizaciju Banovine.

Oni koji nakon pola godina od potresa i dalje žive u kontejnerima i nakon zime se bore s vrućinama - nisu zadovoljni. Boje se da će proći godine prije nego se vrate svojim kućama. Oni koji srećom imaju krov nad glavom, nisu skroz zadovoljni, ali primjećuju pomake.

Na Banovini je do sada srušen 171 objekt, obnovljeno je 70-ak kuća. To ih ohrabruje. Sveukupno je oštećeno je više od 40.000 objekata. To znaju i Vlada i premijer koji nudi ruku spasa te najavljuje revitalizaciju kraja po uzoru na projekt Slavonija, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš.

''To radimo stoga što smo uvjereni da je samo ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske put u kojem će svi naši sugrađani gdje god on živjeli imati jednake šanse, u gospodarskom pogledu, socijalnom i razvojnom'', kazao je Plenković.

Sisačko-moslavački župan je kazao kako svi nastoje da to bude što brže, da obnova bude učinkovita, kvalitetna i transparentna. Na upit hoće li to biti za vrijeme njegova mandata, Celjak je kazao da je teško procijeniti. Stevan Radišić iz Petrinje je kazao da skoro nema kuće koja nije stradala u potresu. ''Koje su to pare, pa nema tu skoro nijedne kuće da ona nije oštećena, ni zere'', istaknuo je.

''Mislim da dok sam ja živ ovdje baš neće Petrinja i nešto blistati previše. A ja imam 27 godina'', rekao je Kristijan Šimetić iz Petrinje. Ministar Medved nudi poruku ohrabrenja stanovnicima koji je rekao da očekuje da će se do sezone grijanja, odnosno zime vratiti 20.000 ljudi koji sada žive u kontejnerima ili kod rodbine.

Najavljuje se i izgradnja više stambenih zgrada za ljude koji su živjeli u stanovima koji su oštećeni. Puno je posla u ovom kraju i treba pomoć, zaključio je reporter Goleš.

