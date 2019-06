Dan sjećanja na Jadovno 1941. i na stradanja žrtava u tom koncentracijskom logoru NDH u kojem je pobijeno više od deset tisuća Srba, Židova, Roma i Hrvata obilježen je u nedjelju kod središnjeg spomenika u Jadovnu, gdje su čelnici Srpskog narodnog vijeća, Koordinacije židovskih općina RH i Saveza antifašističkih boraca i antifašista upozorili da se u Hrvatskoj negiraju zločini počinjeni u NDH.

"Želimo da puna istina o ovim stravičnim logorima smrti dopre do hrvatske i svjetske javnosti, naročito mladih koji ništa ne znaju o njima, ni što je bila NHD ni na čemu se temeljila", rekao je koordinator Židovskih općina Hrvatske Ognjen Kraus.

Upozorio je pritom kako postoje grupe koje sustavno negiraju Nezavisnu državu Hrvatsku kao zločinačku tvorevinu u čumu im pomažu mnogi mediji, ali i nositelji najviše političke vlasti.

"Prije nekoliko dana sama predsjednica Hrvatske primila je predstavnike proustaške inicijative Hrvatski obredni zdrug Jazovka, za koje je Jadovno laž", rekao je Kraus. Ustvrdio je da sve zločine treba osuditi ali ih treba razlikovati i ne smije ih se izjednačavati.

Treba jasno reći, poručio je Kraus, tko je bio žrtva a tko krvnik, tko je bio borac i pobjednik, a tko zločinac i poraženi.

Na relativizaciju zločina ukazao je i predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Milorad Pupovac, upitavši postoji li u EU bilo koja druga zemlja u kojoj se premijera naziva ubojicom Hrvatske i Hrvata kada pošalje vijenac za žrtve partizanske akcije na Sutjesci.

Onima koji nastavljaju negirati i veličati zločine te obnavljati režim koji je iza tih zločina stajao, Pupovac je poručio da će im se oduprijeti pripadnici naroda žrtava, onoliko koliko ih je ostalo u Hrvatskoj i reći im 'ne'.

Izviždan predsjedničin izaslanik na komemoraciji za žrtve pronađene u Jazovki na Žumberku

Komemoracija u Jadovnom i nova spomen-ploča

"Dužan sam reći tko nije bio u Jadovnom, kao da nije bio u Jasenovcu, nije dovoljno obići Jasenovac, a zapustiti Koprivnicu, Kerestinec, Đakovo, Lobor Grad, Sisak, Jastrebarsko i brojna druga mjesta, preko 50 ustaških logora, rekao je Pupovac, nazvavši logor Jadovno najokrutnijim od svih.

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin rekao je da je u Hrvatskoj nagomilan čitav niz problema koji treba rješavati - od povijesnih udžbenika i antifašističke spomeničke baštine do činjenice da crkveni oci drže mise za fašističke zločince, a ne za njihove žrtve.

Pozitivnim primjerom nazvao je, međutim, jučerašnji govor izaslanika Vlade i ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića u Brezovici.

"Ohrabruje da je jučer na obilježavanju Dana antifašističke borbe ministar Bošnjaković rekao da Vlada osuđuje ustaški režim i njegove zločine koje su počinjeni u Drugim svjetskom ratu". To je, zaključio je Habulin, nedvosmislena poruka da današnja Hrvatska nije sljednica NDH već zemlja nastala na antifašističkim tekovinama i antifašističkoj povjedi u Drugom svjetskom ratu.

Vijence kod središnjeg spomenika u Jadovnom položila su izaslanstva Hrvatske, Srbije i Izraela, te vjerske zajednice i antifašističke udruge

Dan sjećanja na Jadovno, koji je okupio tristotinjak ljudi održan je u organizaciji Srpskog narodnog vijeća, Koordinacije židovskih općina RH, Eparhije Gornjokarlovačke i Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH.

Episkop Srpske pravoslavne Crkve i mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije Perić i vladika Gerasim služili opijelo pravoslavnim žrtvama, a glavni rabin u Hrvatskoj Luciano Moša Prelević kadiš za poginule Židove.

Pupovac je, nakon komemoracije novinarima odgovorio da oni nikako na predsjedničkim izborima neće podržati "one koji ne poštuju temeljne vrijednosti Europe, a to su antifašizam, demokratski pluralizam i demokratske institucije. Nećemo podržati nikoga tko ima namjeru prigrabiti vlast u ime naroda i tobože za narod, jer Hrvatsku treba mijenjati ali ne na način da dobijemo rog pod svijeću, rekao je Pupovac. Upitan odnosi li se ta izjava na aktualnu predsjednicu, kazao je da se to odnosi na više aktera na političkoj sceni i na više kandidata koji su se do sada pojavili. (Hina)