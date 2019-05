Središnja hrvatska proslava Praznika rada tradicionalno je organizirana u Maksimiru uz 60.000 porcija graha s pancetom, kobasicom i suhom vratinom. Proslava stoji manje od milijun kuna, tvrdi zagrebački gradonačelnik. U nacionalnom parku Krka također se podijelilo dvije tisuće porcija graha. Kao i u Osijeku i u Puli. Split ove godine nije imao tradicionalnu proslavu.

Međunarodni praznik rada u Zagrebu je obilježen dijeljenjem besplatnih porcija graha i crvenih karanfila. Do 12 sati podijeljeno je 19.000 porcija graha s kobasicom, pancetom i suhom vratinom, a do 17 sati očekuje se da će biti podijeljeno 60.000 porcija, no bit će ga i kasnije.

Tradicionalna proslava Međunarodnog praznika rada privukla je u Ronjge kraj Rijeke oko tisuću građana, koji su se uz poruke o važnosti solidarnosti, sigurnosti i uključivosti družili uz pjesmu i neizostavni grah.

U Splitu Međunarodni praznik rada 1. svibnja obilježio skupom na Peristilu na kojem je SDP kritizirao aktualnu HDZ-ovu gradsku vlast zato što ove godine taj praznik nije obilježen tradicionalnim dijeljenjem fažola (graha) na Marjanu.

Veliki broj Osječana tradicionalno je na lijevoj obali Drave obilježio Međunarodni praznik rada 1. svibnja, a okupljenima je podijeljeno tri tisuće porcija graha. Praznik rada okupljenima su čestitali zamjenici gradonačelnika Boris Piližota i Žana Gamoš.

Za kuhanje graha bili su zaduženi članovi Udruge majstori kotlića Slavonije i Baranje, a kako je rekao Piližota, grah je nabavljen od lokalnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

''Jedno od osnovnih ljudskih prava je pravo na rad i zajedno trebamo ustrajati da se to poštiva, ali i da zaposleni budu adekvatno plaćeni kako bi u konačnici imali pristojne mirovine. Temelj našeg društva su mladi i ključno je osigurati im cjeloživotno obrazovanje i pravo na rad, mogućnost napretka i bolju budućnost'', rekao je Piližota.

Najdugovječnije obilježavanje Praznika rada u Varaždinskoj županiji održava se na dravskom izletištu u Varaždinu gdje je proslavu ove godine organizirao Grad Varaždin, a grah dijelio gradonačelnik Ivan Čehok.

Kao i svake godine i ove se okupilo nekoliko tisuća Varaždinaca za koje je pripremljeno oko 5.000 porcija besplatnog graha. Grah je dijelio i gradonačelnik Varaždina Ivan Čehok koji je rekao da ove godine grada organizira proslavu, jer je prošle godine postao vlasnik tog prostora.

"Ovakve manifestacije se organiziraju u cijeloj Hrvatskoj bez obzira na gospodarske okolnosti. Ovo je prilika da se građani druže, da budu na Dravi. Mi iz gradske uprave i gradskih tvrtki danas radimo i mislim da je to u redu, da ljudi danas mogu iskoristiti svoj slobodan dan“, rekao je gradonačelnik Čehok.

Uz besplatni grah za posjetitelje je pripremljen i prigodni program u kojem su nastupile folklorne i plesne skupine te kuburaši i Varaždinska građanska garda, a organizirana je i likovna kolonija.