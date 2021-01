Još jedno priznanje za Novu TV! Četiri nominacije za nagradu Zlatni studio. Finaliste imamo u kategorijama najbolji TV novinar, TV voditelj, najbolja TV emisija i najbolja TV zabava.

Trud i rad naših ljudi ponovno su prepoznati. Publika je odabrala finaliste za nagradu Zlatni studio Jutarnjeg lista. I ove godine priznanja za lica i formate Nove TV.

Poplave, požari, potresi... Uvijek na licu mjesta naš je Andrija Jarak. I ove godine nominiran je za najboljeg TV novinara. "Svaki dan je nova priča, novo putovanje, novo dokazivanje, prema tome ovo može biti samo motiv da nastavim tempom kojim radim evo skoro već 26 godina“, poručio je Jarak.

Svakog četvrtka u domove građana diljem zemlje ulazi uigrana ekipa Provjerenog koja donosi potresne priče, razotkriva i ukazuje na probleme i bori se protiv nepravde. I kad se to čini nemoguće.

Provjereno je nominirano u kategoriji Najbolja TV emisija. Voditeljica emisije, Ivana Paradžiković nominirana je za najbolju TV voditeljicu. "Zbog toga radimo, zbog toga postojimo, zbog toga doslovno ginemo na terenu“, rekla je.

Iz epizode u epizodu donose pregršt zabave, smijeha i dobre glazbe.

Najzabavniji i najgledaniji plesno pjevački show u zemlji, Tvoje lice zvuči poznato, nominiran je u kategoriji Najbolja TV zabava. Goran Navojec, jedan od članova žirija u showu, nominiran je za Najboljeg filmskog glumca. U finalu je i naslovna pjesma serije Dar mar - Neće nas zauvik bit u izvedbi Petra Graše. Glas svojim favoritima možete dati do 5. veljače.

