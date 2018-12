Na dodjeli godišnjih nagrada Hrvatske liječničke komore, održanoj u Specijalnoj bolnici za kronične dječje bolesti u Gornjoj Bistri, važno priznanje za svoj rad dobila je novinarka Nove TV Ana Pejičić Dejanović.

Pejičić Dejanović je Godišnju nagradu za promicanje ugleda hrvatskih liječnika i liječničke profesije u javnosti zaslužila jer je praćenjem događanja u zdravstvu te objektivnim izvještavanjem tijekom 2017. godine doprinijela promicanju liječničke struke i upozorila na probleme koji su imali veliki odjek u javnosti.

U svojim je prilozima nerijetko donosila priče o iskusnim liječnicima koji su napravili velike iskorake u hrvatskoj medicini, ali i o mladim liječnicima i problemima s kojima se oni susreću. Prepoznata je kao iznimno stručna i nepristrana, a njezini su prilozi gledani s iznimnim interesom i prenošeni na brojnim liječničkim društvenim mrežama.

"Velika mi je čast biti dobitnica ove nagrade koja je važno priznanje za moj dugogodišnji rad. Iznimno me raduje, te mi daje još veću potporu da i dalje propitujem i izvještavam o tako velikom i kompleksnom sustavu kao što je zdravstvo", rekla je Ana Pejičić Dejanović.

Ukupno 5 dobitnika

Dobitnik nagrade za najzapaženije stručno ostvarenje je Darko Chudy, neurokirurg i neuroznanstvenik iz Kliničke bolnice Dubrava za razvoj robotske neuronavigacije i prvog hrvatskog neurokirurškog robota Ronna. Kao idejni začetnik projekta Chudy je razvio robota zajedno s Bojanom Jerbićem i Gojkom Nikolićem kao interdisciplinarni projekt zagrebačkog Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Hrvatskog instituta za istraživanje mozga i KB Dubrava.

Godišnja nagrada za znanstveni doprinos unapređenju liječničke struke, koja se dodjeljuje liječnicima znanstvenicima iznad 40 godina života, dodijeljena je Marku Kutleši, specijalistu infektologije iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević". Kutleša je prošle godine objavio pet izvornih znanstvenih radova u znanstvenim časopisima indeksiranim u bazi Web of Science (WoS), a u tri je bio prvi autor.

Dobitnik godišnje nagrade za znanstveni doprinos unapređenju liječničke struke, za liječnike do 40 godina, jest Zenon Pogorelić, specijalist dječje kirurgije iz KBC-a Split. On je prošle godine objavio trinaest izvornih znanstvenih radova u znanstvenim časopisima indeksiranim u bazi Web of Science (WoS), a u osam je bio prvi autor.

Ivana Šmit, specijalistica interne medicine i subspecijalistica kardiolog iz Opće bolnice Sisak, dobitnica je nagrade HLK-a za promicanje interesa hrvatskog liječništva i zaštitu prava liječnika, djelujući na četiri razine - putem HLK-a, Hrvatske udruge bolničkih liječnika, Hrvatskog liječničkog sindikata i Radničkom vijeću sisačke bolnice. (Hina)