Novi val prijevara hara ovim dijelom Hrvatske: Policija objavila upozorenje

Posljednjih nekoliko dana Policijska uprava dubrovačko-neretvanska zaprimila je nekoliko prijava građana za računalne prijevare.

U jednom se slučaju radilo o prijevari s popularnom aplikacijom za transakcije novca, koju mnogi koriste za beskontaktno plaćanje ili razmjenu novca među računima, a u drugom slučaju o slanju SMS-a u kojem se prevarant lažno predstavljao kao banka.

Način prijevare sličan je mnogim, već poznatim, načinima računalnih prijevara kojima je cilj skinuti novac s računa kontaktirane osobe.

U svojim prijavama naveli su kako ih je kontaktirala osoba koja se predstavila kao djelatnik korisničke podrške i tražila podatke bankovnih kartica, nakon čega su dobili push poruku preko spomenute aplikacije kojom su se verificirali kao stvarni korisnici računa, a radilo se o transakciji kojom su nesvjesno odobrili transakcije kojima im je s njihovih bankovnih računa dignut značajan iznos novca.

Prevaranti u svojim pozivima upozoravaju da postoji problem s vašim računom i zvuče uvjerljivo, pri čemu žrtve zastrašuju kako je njihov račun ugrožen i da postoje sumnjive transakcije.

U drugom su slučaju oštećeni na svoj mobilni uređaj zaprimili SMS-ove za koje su vjerovali da ih im je poslala banka u kojoj imaju otvoren račun. Nepoznata osoba dovela ih je u zabludu tražeći da preko poveznice ažuriraju aplikaciju mobilnog bankarstva, što su oni i učinili tako što su otvorili poveznicu koja im je bila dostavljena u poruci, potom su upisali svoje osobne podatke i podatke s bankovne kartice. Ubrzo nakon toga s njihovih bankovnih računa skinut je novac.

Upozorenje za građane

Policija upozorava građane da ne nasjedaju na pozive osoba koje se predstavljaju kao djelatnici novčarskih ustanova koji u svojim pozivima traže hitne uplate ili poruke navodnih bankarskih ustanova kojima se dostavljaju različite poveznice.

Cilj je takvih poruka navesti primatelja na otvaranje poveznice koje su zaražene ili otkrivanje povjerljivih informacija.

Također savjetuju da s nepoznatim osobama nikada ne dijelite podatke o karticama, PIN-ovima, token kodovima, lozinkama ili drugim povjerljivim podacima.