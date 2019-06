Albert Gajšak dokaz je da se znanja mogu pretočiti u ozbiljan posao, bez obzira na to koliko ti je godina, i to na hrvatskom tržištu. Još kad te prepoznaju velike i priznate kompanije, budućnost izgleda blistavo, i to ne samo za razvoj start-upa nego i svih mladih programera.

Iako još nije proslavio 21. rođendan, Albert je vlasnik tvrke koja je na tržište već plasirala drugi proizvod. MAKERphone je edukacijski mobilni telefon iz radionice Alberta Gajšaka i njegova tima CircuitMess. ''MAKERphone je telefon koji sastavljaš sam. Poanta je da on dođe u dijelovima od nekoliko modula i potrebno ga je lemiti, naučiti nešto o elektronici i programiranju prije nego što možeš na njemu zaigrati igre, uspostaviti poziv, programirati vlastite aplikacije. Cijela je poanta u tome da naučiš nešto o STEM-u i tim novim, vrlo bitnim vještinama poput programiranja i elektronike'', objašnjava nam Albert. Ovaj edukativni alat u obliku mobilnog telefona najmlađim generacijama donosi posve novi oblik učenja. Mobitel omogućuje učenje programskog jezika Python, odnosno verzije MicroPython, ili Scratcha, programskog jezika namijenjenog djeci, kao i kodiranje vlastitih aplikacija i igara. Osim toga, MAKERphone omogućuje i obavljanje poziva, slanje poruka, slušanje glazbe, kao i spajanje na internet. ''U budućnosti će biti potrebno sve manje operativnih poslova, kao i sve manje ljudi koji će lupati čekićima ili stiskati tipku na proizvodnoj traci. Trebat će sve više kreativaca, programera, dizajnera, ljudi koji nešto razvijaju. Ako želimo pripremiti buduće generacije za svijet u kojem je intelektualno vlasništvo sve više bitno i to kreativno mišljenje sve više naglašeno, moramo ih od malih nogu pripremati za programiranje, elektroniku, bilo koju vrstu kreativnog izražavanja'', govori Albert, koji je već u šestom razredu otkrio čime se u životu želi baviti. Od tada je iskoristio svaku besplatnu radionicu i priliku da usavrši svoje znanje. MAKERphone edukacijski mobitel (Foto: PR) Njegov entuzijazam i želju za edukacijom mladih prepoznao je A1 Hrvatska. ''U A1 Hrvatska svjesni smo kako je ulaganje u mlade STEM talente i njihove vještine ključno u današnje doba. Znamo da tako doprinosimo razvoju digitalnog društva, zbog čega je i organizirano ovakvo događanje. Kao digitalna kompanija potičemo učenje zasnovano na interakciji, aktivnom sudjelovanju i praktičnoj primjeni, to vidimo kao novi oblik učenja. Krećemo od naših zaposlenika, pa sve do onih najmlađih'', poručila je Marija Jakeljić, direktorica Odjela brend i marketinških komunikacija A1 Hrvatska. Kako bi predstavili uređaj i približili ga najmlađima, A1 Hrvatska organizirao je radionicu u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Tijekom zabavne MAKERphone radionice u obliku igre avanture, timovima koje su činili roditelji i dijete cilj je bio uspješno riješiti logičke zadatke i pronaći tražena tehnološka rješenja. Sve one timove koji su uspješno stigli do cilja tvrtka A1 Hrvatska nagradila je MAKERphone uređajima. MAKERphone radionica (Foto: PR) ''Bilo je jako dobro. Moram priznati da sam primijetio da su djeca u ovih sat vremena te razbibrige i kroz učenje bili mnogo sretniji i entuzijastičniji nego u proteklih 250 dana provedenih u školi'', kazao nam je Dragan Petric, otac devetogodišnjeg Nine, koji je s veseljem kući nosio MAKERphone. Albert je svoju Kickstarter kampanju za novi projekt pokrenuo u listopadu prošle godine. Nakon samo osam sati od pokretanja skupili su 15 tisuća dolara, što im je i bio cilj, a do kraja kampanje više od 320 tisuća dolara. Kampanja za MAKERphone ujedno je i jedna od najuspješnijih hrvatskih crowdfunding kampanja u povijesti. ''Narasli smo s jednog čovjeka, odnosno mene koji sam radi u garaži, na deset ljudi. Nismo više start-up iz garaže nego ozbiljna, profitabilna tvrtka koja je već uspjela lansirati dva proizvoda na tržište, prodati više od 7 tisuća primjeraka prvog proizvoda, odnosno MAKERbuinoa i više od 3 tisuće MAKERphonea'', s ponosom nam govori Albert te napominje da planira u tom smjeru nastaviti razvijati svoje poslovanje: ''Planiramo napraviti liniju uradi sam proizvoda koji će približavati STEM i općenito te vještine novog vijeka djeci i mladima. Planiramo napraviti liniju proizvoda koji su jednostavniji, kompliciraniji ili skuplji, jeftiniji, kako bismo pokrili što širu publiku.'' MAKERphone radionica (Foto: PR) Upravo zbog toga suradnja s A1 Hrvatska za njega je veliki korak: ''Ovo nam je prilika da surađujemo s teleoperaterom. Mnogo nam znači i povratna informacija, oni su nam dali dosta feedbacka vezano za sam proizvod, pakiranje, potrebnu dokumentaciju. Također, dodatni PR, priliku da na poseban način lansiramo proizvod u Hrvatskoj, to ne bismo uspjeli bez podrške A1'', zaključuje Albert. Za više informacija vezanih za uređaj i ponudu pratite A1 webshop, gdje će biti objavljeno više informacija tijekom tjedna. Cijena A1 MAKERphone paketa bit će 899 kuna.