Sredinom siječnja 2019. godine u KDBZ-u je prvi put uspješno napravljena artroskopska primarna reinsercija prednje križne sveze na 13-godišnjem pacijentu te ujedno predstavlja i prvi takav operativni zahvat na djetetu u Hrvatskoj dosad.

Sportske ozljede kod djece nisu rijetkost, već su i u porastu s obzirom na to da je sve više djece aktivno uključeno u sportove i sportska natjecanja.

Tim hrvatskih ortopeda iz Klinike za dječje bolesti Zagreb (KDBZ) sredinom siječnja 2019. godine prvi je put izveo složen operativni zahvat kojim je uspješno sanirano puknuće ligamenta na koljenu 13-godišnjaka.

Navedeni zahvat u KDBZ-u izveo je dr. Tomislav Ribičić, spec. ortopedije i voditelj Odjela za dječju ortopediju, uz asistenciju dr. Marijane Šimić Jovičić, spec. ortopedije i traumatologije.

Puknuće prednje križne sveze u koljenu jedna je od najčešćih ozljeda koljena, i kod profesionalnih i kod rekreativnih sportaša bilo odrasle, adolescentske ili dječje dobi. Liječenje te ozljede obavlja se isključivo operacijom, u kojoj se artroskopski radi rekonstrukcija puknute prednje križne sveze. Da bi se napravila nova križna sveza, od bolesnika se uzima tetiva, najčešće sa stražnjeg dijela koljena. Taj se zahvat rutinski radi i u Klinici za dječje bolesti zagreb, uz brojne druge operativne zahvate na koljenu.

Minimalno invazivan

Tim se operativnim zahvatom puknuti ligament artroskopski vraća na svoje primarno hvatište, gdje se nanovo i fiksira. Riječ je o minimalno invazivnom i biološkom operativnom zahvatu, koji ima blaži učinak na dijete te i brži očekivani oporavak.

"Minimalno invazivan zahvat znači da je napravljen artroskopski, a to pak znači da se naprave samo dva mala reza po pola centimetra te se s kamerom ulazi u zglob, što je i inače standardna procedura za liječenje tih sportskih ozljeda. Kroz drugi rez ulazi se s radnim instrumentom", pojasnio je postupak dr. Ribičić u telefonskom razgovoru za DNEVNIK.hr.

"Mi smo postojeći ligament koji je puknut, a mora biti puknut na određenom mjestu i moraju se poštovati indikacije, što na sreću najčešće i jest slučaj kod djece, vratili na njegovo mjesto, prošili ga, ojačali ga i fiksirali. Znači, tu nema potrebe za rekonstrukcijom, što se najčešće može čuti kod istovjetnih ozljeda sportaša", kaže dr. Ribičić.

Odsad dostupan djeci u Hrvatskoj

Prednost ovog zahvata jest to što se bez zadrške može koristiti u ranoj dječjoj i adolescentskoj dobi, ali ga je potrebno izvesti unutar dva do tri tjedna nakon ozljede.

"Koliko je meni poznato, u Hrvatskoj na djeci nitko nije napravio taj zahvat, koji se odnedavno počeo vraćati u Europi i svijetu na velika vrata. Jako sam zadovoljan kako je sve to skupa prošlo. Bitna je poruka da se sad zna da se taj zahvat radi i kod nas, da je to dostupno djeci i adolescentima do 18 godina starosti. Jedino se mora doći na vrijeme i imati zadovoljene uvjete za taj operativni zahvat uz napravljenu magnetnu rezonancu", kaže dr. Ribičić.

"Jako je dobar taj zahvat i sretan sam što je odsad dostupan i djeci u Hrvatskoj", ističe dr. Ribičić.

Sam zahvat, kaže dr. Ribičić, ne traje dugo, otprilike sat i pol. Naravno, tu je ključno i iskustvo liječnika, koji ako ima iskustvo s težim ozljedama, to će mu svakako pomoći i u ovakvom zahvatu, dodaje.

"Zahvat je relativno kratak i relativno jednostavan i nije bio problem u tehničkom smislu to napraviti", kaže dr. Ribičić.

KDBZ postaje i regionalni lider

Taj zahvat Hrvatsku sad stavlja uz bok vodećih europskih ortopedskih klinika i naravno, postaje dio brojnih složenih operativnih zahvata, koji se uspješno prvode na Odjelu za dječju ortopediju KDBZ-a.

Na naše pitanje ima li saznanja da se u regiji provodi taj zahvat na djeci u dobi do 18 godina, Ribičić kaže da nema takvih saznanja.

"Siguran sam da BiH to gotovo nikako nema, a čisto sumnjam da se taj zahvat izvodi i u Srbiji", kaže.

KDBZ tim uspješno izvedenim operativnim zahvatom istovremeno postaje lider u liječenju sportskih ozljeda koljena djece u Hrvatskoj, ali i regiji. Dr. Ribičić očekuje da se to u Hrvatskoj i adekvatno prepozna.

"Moja su očekivanja da ćemo ovaj zahvat definitivno etablirati i da ćemo biti još više prepoznati u Hrvatskoj kao centar koji to može adekvatno i kvalitetno napraviti", kaže Ribičić.

Za kraj je dr. Ribičić rekao kako se nada da će KDBZ imati adekvatnu potporu kad se pokaže potreba za nabavkom nove medicinske opreme.