Hespo je tržišni lider u proizvodnji madraca, podnica, kreveta i namještaja, a cijela 'priča' nastaje u Prelogu, koji je proizvodni centar za cijelu jugoistočnu Europu.

Povodom 30 rođendana brenda Hespo, koji se nizom akcija obilježava čitavu ovu godinu, tvrtka Hilding Anders, koja pod svojim krovom njeguje Hespo brand pokrenula je novu kampanju 'Sve za laku noć' i predstavila nove proizvode u segmentu zdravog spavanja. Nova kolekcija funkcionalnih madraca, moderan Letto krevet, kao i soba Mila - savršeno organizirana spavaća soba, samo su dio modernog i funkcionalnog asortimana koji 'izlazi' iz Odjela razvoja novih proizvoda ove tvrtke.



'Razvoj proizvoda je interdisciplinarno područje koje spaja mogućnosti tehnologije i proizvodnje s potrebama kupaca. Hilding Anders Hrvatska prepoznao je potrebu za sustavnim razvojem novih proizvoda, prilagođenih modernom načinu života, tako da kupcima pružamo cjelokupna rješenja za opremanje spavaćih soba kako bi na jednom mjestu mogli odabrati kvalitetu, funkcionalnost i željeni dizajn', kaže product development manager Tea Tadej.

PR Foto: PR

Oko 200 tisuća madraca i otprilike 140 tisuća podnica svake godine proizvede se u njihovom proizvodnom pogonu u Prelogu, koji je ujedno i glavni pogon na čitavu jugoistočnu Europu. No nisu samo madraci i podnice ono po čemu je brend Hespo prepoznatljiv, jer njihovi kreveti - od hotelskih, preko trenutačno vrlo traženih boxspring kreveta do standardnih modela s okvirom i sanducima za posteljinu – kao i namještaj, prije svega kreativne spavaće sobe, čine ovaj brend liderom u segmentu zdravog i modernog spavanja.I dok su godinama svoje proizvode prodavali isključivo preko partnera poput Jyska, Lesnine, Harvey Normana, Conforame, Pevexa i mnogih drugih manjih kupaca, 2019. tvrtka Hilding Anders, koja u Hrvatskoj zastupa brend Hespo, otvorila je prvu Hespo flagship trgovinu u Gundulićevoj ulici u centru Zagreba.Do kraja 2022. godine u planu je - pored više od 200 prodajnih mjesta na kojima je zastupljen Hespo - imati čak 20 vlastitih maloprodajnih salona.

PR Foto: PR

No svi Hespo proizvodi dostupni su i online, jer je početkom ove godine pokrenuta inovativna platforma za kupnju - Hespo.hr Njezina posebnost je, između ostalog, u konfiguratoru kreveta, pomoću kojeg kupac može prilagoditi krevet svojim potrebama, a tu je i vodič za izbor madraca putem kojeg svaki kupac može dobiti personalizirane preporuke za odabir idealnog madraca.Nije nimalo zanemariva ni snaga branda u hotelskom biznisu, tako je od 1. lipnja 2021. godine Hilding Anders postao nominirani dobavljač za Hilton, jednu od najprestižnijih globalnih hotelskih grupacija. Povjerenje u opremanju njihovih vrhunskih objekata s najvišim oznakama kvalitete Hilding Andersu već su povjerile grupacije Marriott (Sheraton, Four points, Le Meridien) , Kempinski, kao i Radisson Hotel Group, Chain, Accor, IHG, Best Western, Wyndham, Choice, Hyatt...A lijepa vijest za sve jest da i u maloprodanim salonima doljem Hrvatske od sada kupci imaju mogućnost kupiti krevet i madrac na kakvom su spavali u svom omiljenom hotelu.Sve je počelo u Bjärnumu u Švedskoj kada su kao mala obiteljska firma počeli proizvoditi namještaj. Danas Hilding Anders svoj poduzetnički duh širi na globalnoj razini – prisutni su u nizu zemalja EU, ali i u Rusiji te diljem azijskog kontinenta, a svoje proizvode isporučuju u više od 60 zemalja. Zapošljavaju gotovo 10 tisuća ljudi i proizvode u 22 tvornice u svijetu.

PR Foto: PR