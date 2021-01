Potres od 3,5 po Richteru pogodio je opet područje Banovine u 16:54, javljaju naši seizmolozi.

"Danas, 24. siječnja 2021. godine u 16 sati i 54 minute seizmografi Seizmološke službe zabilježili su umjeren potres s epicentrom kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je 3.5 prema Richteru, a intenzitet u epicentru IV-V stupnja EMS ljestvice", objavili su.

Nešto ranije, EMSC je objavio kako je potres bio nešto slabiji, odnosno 3,3 po Richteru.

M3.3 #earthquake (#potres) strikes 4 km W of #Sisak (#Croatia) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/oJNX1Jomsx