Predsjednik Zoran Milanović nastavlja sa svojim napadačkim statusima na Facebooku.

Danas mu se na meti našla spisateljica Vedrana Rudan koja je na N1 televiziji, komentiravši njegovu izjavu o zlostavljanju žena, poručila kako bi za Hrvatsku bio spas da Milanović ostane u krevetu i tamo hrče do kraja mandata.

Predsjednik Milanović u najnovijem obračunu nije birao riječi.

"Vedrana Rudan, polupismeno, vulgarno piskaralo, do sada me nije napadala i to me je, bogami, tištilo. Protiv fašističko-boljševičkog terora u javnom prostoru! No pasaran! Za slobodu govora, normalnosti i zdravog razuma.

Zoran Milanović, predsjednik stranke i Vlade koja je Hrvatskoj dala, u to vrijeme, jedan od tri najavangardnija zakona o registriranom partnerstvu; Vlade koja je vratila građanima opljačkane rate kredita Vlade koja je pružala aktivnu podršku manjinama i stvarno slabijima", napisao je Milanović.

Podsjetimo, Rudan je u gostovanju poručila da se ne boji da će je Milanović napasti.

“Ja sam nitko, obična građanka sam, iza mene ne stoji horda sljedbenika, osim mojih čitatelja. U ratu, u fizičkom bi ja tu već dobila svoje, ali u verbalnom on šanse nema jer mu je vokabular siromašan, opterećen kojekakvim latinskim citatima, on je čovjek van svijeta, on lupeta što mu prvo padne na pamet i misli da je jako šarmantan. Voljela bih da ima bar elementarne pristojnosti”, zaključila je Rudan na N1 televiziji.

Milanovićeva izjava kako nisu sve žrtve seksualnog zlostavljanja jednake i iste izazvala je buru reakcija u javnosti, a predsjednik se s kritičarima krenuo obačunavati na Facebooku.