Osumnjičeni za ubojstvo supruge, 65-godišnji Željko Tukić, priveden je u subotu oko 13 sati, a istog je dana i službeno ispitan uz prisutnost svoga odvjetnika Jadrana Francheschija.

Njegov je iskaz snimljen, a policijskim je istražiteljima iznio obranu u kojoj je prilično mirno i hladnokrvno negirao da je on ubojica. Tvrdi da uopće nije bio u stanu u vrijeme kad je liječnica brutalno izbodena nožem te da ima svjedoke koji to mogu potvrditi, piše Slobodna Dalmacija.

No upravo je "klimavi" alibi glavni dokaz zbog kojeg policija sumnja da je baš on usmrtio bivšu ženu. Naime, iako on ustraje u tome da je u vrijeme ubojstva bio kod kuće, odnosno u apartmanu u Slatinama na Čiovu koji je vlasništvo pokojne Asje i koja mu je dopustila da tamo živi, istražitelji su došli do saznanja i izjava nekoliko svjedoka koji kažu da su ga u to vrijeme vidjeli u Trogiru.

Navodno je sporno 40-ak minuta njegova kretanja jer izgleda da postoje i snimke nadzornih kamera koje pokazuju da je Tukić bio u Trogiru. Sljedeće što je uvjerilo istražitelje da imaju pravog počinitelja jest i to da je bivši suprug kategorički odbio podvrgnuti se poligrafskom ispitivanju.

Isto tako, moguće je i da je pronađeni sporni trag tenisice manjeg broja upravo njegov jer je on slabije fizičke građe. No je li to zaista tako, znat će se kad dođu rezultati vještačenja.

Gdje su oružje kojim je počinjeno ubojstvo i mobitel pokojne liječnice?

S obzirom na to da su policijski ronioci i tijekom nedjelje, po neslužbenim informacijama, pretraživali morsko dno na području Čiova u blizini nedavno otvorenog mosta, očigledno je da još nisu pronađeni ključni dokazi – oružje kojim je počinjeno ubojstvo i mobitel pokojne liječnice, za koje istražitelji pretpostavljaju da ih je osumnjičeni, s još nekim dijelovima svoje odjeće, bacio u more.

Liječnica Asja Tukić pronađena je mrtva prošlog ponedjeljka u 13.45, a upravo je Željko Tukić bio taj koji ju je prvi pronašao i pozvao policiju. Tog je jutra, oko 9:30, krenula iz Splita u Trogir kako bi očistila apartman iz kojeg su odlazili gosti. Željko je dočekivao goste i navodno nije bio baš zadovoljan iznosom koji mu je bivša supruga davala za taj posao te je navodno zahtijevao povišicu.

Tijelo ubijene fizijatrice pronađeno je u hodniku u blizini ulaza u spavaću sobu, ležala je potrbuške, a na leđima je bila vidljiva jedna ubodna rana. Poslije je, kad je počeo policijski očevid, utvrđeno da je izbodena s još tri uboda većim nožem u prsa i predio trbuha.

"Adio, voljena": Oprostio se od supruge osmrtnicom

Osumnjičeni Željko Tukić u Slobodnoj je Dalmaciji objavio iskaz sućuti prema svojoj bivšoj supruzi, odnosno svojoj žrtvi, kako sumnjaju istražitelji, u kojoj stoji: “Adio, voljena”, a ispod fotografije nasmiješene liječnice stoji tekst: “Hvala ti za sve lijepo provedeno s tobom”.

Splitska je policija jučer ujutro priopćenjem, ne navodeći identitet, potvrdila da je uhitila i uz kaznenu prijavu privela 65-godišnjaka kojega sumnjiče za ovo ubojstvo.

"Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske, u koordinaciji i suradnji s Ravnateljstvom policije i Županijskim državnim odvjetništvom u Splitu, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 65-godišnjim hrvatskim državljaninom. Tijekom kriminalističkog istraživanja prikupljeni su materijalni dokazi, obavijesti i saznanja iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je 65-godišnjak 6. kolovoza u stanu u Trogiru 61-godišnjakinji zadao više ubodnih rada od kojih je ona preminula na mjestu događaja. U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljeno je više očevida na otvorenom prostoru, pretraga terena te stanova i vozila. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 65-godišnjak će danas tijekom dana (nedjelja) uz kaznenu prijavu za kazneno djelo ubojstva biti predan pritvorskom nadzorniku", navodi se u priopćenju glasnogovornice PU splitsko-dalmatinske Antonele Lolić.