Pojavili su se novi detalji u priči o trojici hrvatskih vojnih pilota koji su helikopterom prevezli švercera oružjem. Podnesene su još dvije prijave.

Kako doznajemo, uz tri pilota i švercera oružjem, policija je podnijela prijave protiv još dvojice civila. Zadarska policija potvrdila je podnošenje prijave protiv muškaraca u dobi od 46 i 52 godine, koji se povezuju sa švercerom kojeg su vojnici prevozili.

"Temeljem prikupljenih saznanja u provođenju ovog kriminalističkog istraživanja, ono se nastavilo te su naknadno prijavljena još dva hrvatska državljanina u dobi od 46 i 52 godine, također zbog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari", priopćeno je iz PU zadarske.

Švercer ranije ispitan i pušten na slobodu

Švercer je početkom studenog ispitan u Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru, objavljeno je u priopćenju zadarskog ŽDO-a početkom studenog. 36-godišnjak je ispitan zbog sumnje da je 11. lipnja ove godine u Zagrebu kupio više tisuća komada streljiva vojnog streljiva. Od toga je dvije tisuće komada streljiva prodao jednoj osobi, a ostatak odnio u Zaton i spremio u garažu te nudio na prodaju.

U istoj je garaži do 6. studenog čuvao i tridesetak komada streljiva vojnog podrijetla, pet spremnika za 20 komada vatrenog oružja, jedan metalni spremnik zapremine 20 komada za dugo vatreno oružje, jedan plastični spremnik zapremnine 30 komada za oružje, jedan spremnik zapremine 30 komada za vatreno oružje, a za to je oružje je dozvoljen spremnik do 21 komad streljiva.

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru tada je predložilo sucu istrage Županijskog suda u Zadru određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika, no sud je taj prijedlog odbio i osumnjičenog pustio na slobodu i odredio mu mjere opreza.

Krstičević o vojnim pilotima koji su prevezli švercera oružjem: "Ispričavam se! Snosit će posljedice"

Ministar Krstičević se ispričao

Podsjetimo, ministar obrane Damir Krstičević kazao je u četvrtak da se moramo zajedno obračunati s takvim ljudima te se ispričao u ime cijele Hrvatske vojske.

Kako je Dnevnik Nove TV ekskluzivno objavio, trojica pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva iz vojne baze u Zemuniku u helikopteru su prevezla glavnog dobavljača kojeg policija povezuje s ilegalnim tržištem oružja.

Skandal u hrvatskoj vojsci: Trojica pilota ratnog zrakoplovstva u helikopteru prevezla švercera oružjem

Slučaj o kojem su dosad svi šutjeli sada je pod istragom i civilne i vojne policije, ali i Općinskog državnog odvjetništva u Zadru. Krstičević je dodao i da je osnovano povjerenstvo koje će podnijeti analizu situacije i predložiti mjere kako bi se obračunali s takvim pojavama.