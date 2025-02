Ekskluzivno istraživanje: Dvije stranke izjednačile rejting, a jedna situacija nije se dogodila od 2016.

Je li koalicija stabilna, ali i kako dišu građani, objasnio je reporter Hrvoje Krešić.

"Koalicija je stabilna koliko god to može biti, HDZ-u nije u interesu da je destabilizira, vjerujem da Domovinski pokret jedini zna koliko je stabilna", rekao je.

"Pa ne baš sasvim opušteno - dapače. Ne bih baš rekao da građani hiperventiliraju, ali zabrinutost je u porastu, i to osjetno. Bilo je u ovih mjesec dana i domaćih političkih okršaja i bojkota trgovačkih lanaca. Vjerujem da se osluškivalo i što se događa po svijetu, gdje također šokova nije nedostajalo, a sve to ostavlja posljedice na spokoj građana", rekao je Krešić i dodao da se to najbolje može uočiti u osjećaju da stvari naprosto ne idu u dobrom smjeru.

Novi Crobarometar Foto: Dnevnik Nove TV

To je pitanje koje redovno postavljamo ispitanicama i ispitanicima, i ovaj mjesec više od 80 posto ispitanih - točnije, 81 posto - vjeruje da država naprosto ide u krivom smjeru. U odnosu na prošli mjesec to je jako velik skok, za čak devet postotnih bodova.

Optimiste će se, s druge strane, uskoro tražiti svijećom: dok je u siječnju 21 posto ispitanih - dakle, svaka peta osoba u Hrvatskoj - smatralo da država ide u dobrom smjeru, u veljači se taj broj gotovo prepolovio i sada je samo 12 posto optimista. Zadnji put je optimizam bio ovako nizak, odnosno ozračje ovako izrazito pesimistično, u ljeto 2016. te u prvoj polovici 2014. i 2011. godine.

Nije teško pretpostaviti da se to odrazilo i na rejting stranaka. I tu se događaju stvari koje dugo nismo vidjeli.

Novi Crobarometar Foto: Dnevnik Nove TV

HDZ i SDP su se, naime, gotovo izjednačili u rejtingu.

Da se danas provode izbori, HDZ-u bi dalo glas 26,3 posto ispitanih, što je za jedan postotni poen manje nego u siječnju te je to već peti mjesec zaredom u kojem se HDZ-ov rejting topi. SDP je, s druge strane, na 25,7 posto podrške - za oko jedan i pol postotni poen bolji je nego prije mjesec dana te ima već neko vrijeme jasan trend rasta.

Razlika između dvije najveće stranke, dakle, iznosi jedva malo više od pola postotnog poena, a s obzirom na trend, ne bi smjelo biti iznenađenje ako uskoro vidimo smjenu na vrhu.

Novi Crobarometar Foto: Dnevnik Nove TV

Treće mjesto već neko vrijeme čvrsto drži stranka Možemo!. Ovaj mjesec imaju nešto manje od deset posto podrške, slabiji su za jedan postotni poen nego u siječnju. Četvrti je Most, također u blagom padu, podržava ga šest posto ispitanih. Domovinski pokret je neznatno poboljšao svoj rejting u odnosu na prethodni mjesec, ali 2,7 posto podrške daleko je od nekadašnjih razina koje su dosezali.

Novi Crobarometar Foto: Dnevnik Nove TV

Svi ostali sa svojim pojedinačnim rezultatima ostaju ispod dva i pol posto, a povećao se i broj neodlučnih, koji kažu da bi izašli na izbore ali ne znaju kome bi dali svoj glas - trenutačno ih je 15,8 posto.

Kada je riječ o pojedinačnim političarima, ako ćemo gledati kroz prizmu rezultata koji ostvaruju vladajući, čini se da je i tu situacija ista.

Novi Crobarometar Foto: Dnevnik Nove TV

Što se tiče pozitivaca, na prvom mjestu je uvjerljivo Zoran Milanović, što i nije neko čudo s obzirom na nedavni rezultat na izborima i na inauguraciju - od svih naših ispitanica i ispitanika koje smo pitali doživljavaju li ga pozitivno ili negativno 53 posto kaže - pozitivac.

Na drugom je mjestu Božo Petrov, koji je također pozitivac, ali za 33 posto ispitanih. Daliju Orešković pozitivnom doživljava 32 posto ispitanih, Tomislav Tomašević i Andrej Plenković dijele četvrtu poziciju - pozitivci su za 30 posto ispitanih.

Novi Crobarometar Foto: Dnevnik Nove TV

Na listi negativaca na prvom mjestu je Milorad Pupovac: 79 posto ispitanih smatra ga negativcem. Drugi je Andrej Plenković, na kojega loše reagira 65 posto ispitanih. Za njim slijede Gordan Jandroković i Ivan Penava, i tu se možda i najbolje vidi kroz koga se na političkoj sceni doživljava negativnost koju ljudi osjećaju ovih dana. Peta je na ovoj listi Anka Mrak Taritaš.

Evo i koji su problemi najviše mučili građane u posljednjih mjesec dana.

Na vrhu te liste je inflacija, što nimalo ne iznenađuje - potaknula je još nedavno ljude na bojkot trgovina.

Novi Crobarometar Foto: Dnevnik Nove TV

Na drugom je mjestu loš standard i kvaliteta života općenito, na trećem loše stanje u gospodarstvu.

Novi Crobarometar Foto: Dnevnik Nove TV

Novi Crobarometar Foto: Dnevnik Nove TV

Četvrto mjesto drži loš status umirovljenika, a na petom mjestu je osjećaj da korupcija i kriminal postoje na najvišim razinama države.

Novi Crobarometar Foto: Dnevnik Nove TV

Novi Crobarometar Foto: Dnevnik Nove TV

Moramo još napomenuti priuštivo stanovanje - cijene stanovanja su, naime, prvi put ušle među desetak najvećih problema za građane.

Novi Crobarometar Foto: Dnevnik Nove TV

Crobarometar je redovito mjesečno istraživanje koje za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos. Provedeno je između 1. i 20. veljače

na uzorku od 984 punoljetna građanina iz cijele Hrvatske. Istraživanje se provodi CAPI metodom, a maksimalna pogreška uzorka iznosi 3,3 % odnosno za rejtinge stranaka 3,6 %.

Pročitajte i ovo vatikanske tradicije Što se događa kada umre Sveti Otac? Papa Franjo prekršit će stoljetnu tradiciju, ima dva zahtjeva

Pročitajte i ovo Na području Slunja Žena se šokirala kada ih je ugledala tijekom šetnje u blizini napuštenog objekta: Policija je odmah dojurila