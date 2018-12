Na Velebitu su pronađene ljudske kosti stare tri tisuće godina. Do tog otkrića ne bi došlo da nije bilo četiri psa koji su jedini u Hrvatskoj obučeni za traganje za posmrtnim ostacima.

Belgijske ovčarke Panda, Sattwe i Mali te njemačka ovčarka Arwen postale su prave zvijezde hrvatske arheologije kada su na Velebitu namirisale ostatke ljudskih tijela stare tri tisuće godine. Na lokalitetu Drvišica od pet iskopanih grobova u četiri su pronađena iskopine koje su datirane od osmog do prvog stoljeća prije Krista.

Riječ je o projektu koji je objedinio naizgled nespojivu arheologiju i kinologiju te tako otkrio novu arheološku metodu - korištenje pasa u otkrivanju posmrtnih ostataka. Istraživanje je pokazalo da su posebno obučeni potražni psi sposobni otkriti vrlo male količine specifičnog mirisa ljudske razgradnje, kao i ukazati na znatno starije grobove nego što je prethodno pretpostavljeno.

Potražni psi za detekciju ljudskih ostataka (Foto: Andrea Pintar, privatna arhiva) - 2

Tim povodom razgovarali smo s Andreom Pintar, osnivačicom Centra za obuku pasa posebne namjene S-PAS koja je s voditeljicom arheoloških istraživanja sa Sveučilišta u Zadru Vedranom Glavaš došla do otkrića objavljenog u međunarodnom časopisu "Journal of Archaeological Method and Theory.

Kad se spoje dvije znanosti...

„To je projekt koji traje već dvije godine, a prije deset dana je rad objavljen u znanstvenom časopisu te je kompletna metodologija znanstveno priznata. Spajanje arheologije i kinologije nije često, a kad se dvije znanosti spoje najčešće dolazi do novih otkrića“, kaže Pintar.

Potražni psi za detekciju ljudskih ostataka (Foto: Andrea Pintar, privatna arhiva) - 3

Bivša glavna instruktorica potražnih pasa HGSS-a ističe kako u Hrvatskoj postoje samo četiri psa koji su obučavani isključivo za traženje ljudskih grobova.

Objasnila nam je i koja je razlika u obuci pasa koji tragaju za nestalima te njihovih „kolega“ specijaliziranih za traženje posmrtnih ostataka.

Psi za detekciju

„Način obuke je potpuno različit. Psi koji tragaju za posmrtnim ostacima su puno sporiji jer to su psi za detekciju. Metodologija je sličnija onoj koja se koristi obuku pasa prilikom razminiranja. Same molekule mirisa su iste u oba slučaja, ali u slučaju potrage za nestalom osobom psi puno brže prolaze kroz teren te im je potrebno puno više materijala. I moji psi mogu pronaći nekoga tko je nestao,ali će im trebati tjedan dana. To su dvije potpuno suprotne discipline“, kaže Pintar.

Potražni psi za detekciju ljudskih ostataka (Foto: Andrea Pintar, privatna arhiva) - 5

Njezin centar S-PAS redovito surađuje s Ministarstvom hrvatskih branitelja u potrazi za nestalim osobama i masovnim grobnicama iz Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata