Novim izmjenama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga moglo bi odzvoniti smart shopovima koji su dosadašnjim rupama u zakonu vješto izbjegavali bilo kakav prekršajni progon. Osim novčanih kazni, koje se penju i do 700 tisuća kuna za preprodavača, zakon regulira i nove zaštitne mjere za ovisnike.

U samo nekoliko mjeseci u osječki KBC zaprimljeno je četrnaestero djece zbog pušenja osvježivača zraka. Simptomi s kojima su djeca primljena su raznovrsni.

"Neizdrživi košmar u glavi, halucinacije, želja za samoubojstvom, osjećaj depersonalizacije i derealizacije", rekla je prim. dr.sc. Katarina Dodig Ćurković iz KBC-a Osijek.

Dok su institucije uvijek bile korak iza krijumčara, novim izmjenama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga tome bi se trebalo stati na kraj.

"Dat će se mogućnost ministru zdravstva da, u slučaju pojave nove psihoaktivne tvari na tržištu, donese privremenu zabranu za tu tvar", rekao je Željko Petković iz Ureda za suzbijanje zlouporabe droga.

Odluka bi mogla koštati smart shopove

Ovakvom odlukom odzvoniti bi moglo smart shopovima, gdje su mladi najčešće do sada i kupovali osvježivače zraka. Ako vlasnici smart shopova ipak odluče riskirati i prodavati nedopuštene supstance, mogu dobiti novčanu kaznu i do 700 tisuća kuna. No kako bi došli do droge, mladi se snalaze na sve načine.

"Koriste usluge tzv. dark weba virtualnog naručivanja i plaćanja različitih psihoaktivnih stvari koje se nalaze na popisu lista droga. Tijekom prošle godine imali smo pedesetak takvih istraživanja", rekla je Marina Mandić iz MUP-a.

Izmjenama u zakonu drugačije će biti definirane i zaštitne mjere.

"Počiniteljima prekršaja koji su ovisnici moći će se izreći zaštitna mjera obaveznog liječenja, a osobama koji su povremeni konzumenti takvih tvari moći će se izreći mjera upućivanja u psihosocijalni tretman", rekao je Petković.

Ne urode li pak zaštitne mjere plodom, ovisnik može dobiti i do 90 dana zatvora. No do stupanja na snagu, zakon će još morati proći i glasovanje u Saboru.

