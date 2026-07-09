Poduzetnici mjesecima čekaju dozvole za strane radnike: "Dovedeni su u situaciju da krše zakon ili da ne rade"

Strane radnike su dočekali, no još nisu stigle sve radne dozvole. Dario Kožul, vlasnik dvaju restorana, zahtjeve je, kaže, predao na vrijeme, a odgovor mjesecima čeka.

"Ima ljudi, ali nema radnih dozvola. Predajemo, no rješavanje tih stvari traje četiri, pet, šest mjeseci. Stvari su dinamične, mijenjaju se, ljudi nam odustaju. Imamo dosta dozvola sada na čekanju, njih šest ili sedam, za ova dva objekta i ne znamo kada će se riješiti", rekao je Kožul.

Strani radnik - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Bez dozvole strani radnici ne mogu ni legalno raditi. Da nije jedini koji čeka, ističu iz Udruge Glas poduzetnika. Zakonski je rok 90 dana, a u praksi, tvrde, proces traje i šest mjeseci.

"Radi se o tome da nam se javljaju stotine poduzetnika s terena, ugostitelja prvenstveno, da su pravovremeno podnijeli zahtjev za odobrenje za strane radnike, međutim kako država kasni, nekima u međuvremenu dolazi državni inspektorat i dolazi do kažnjavanja", poručila je Lana Šiljeg iz UGP-a.

Lana Šiljeg Foto: Dnevnik Nove TV

Iz Ministarstva rada odgovaraju da sustav funkcionira i da se svaki zahtjev provjerava.

"Preko ljeta imamo povećano opterećenje. Za nas je poruka ista - tome je potrebno pristupiti vrlo ozbiljno i krenuti na vrijeme, a zahtjevi moraju biti potpuni kako bismo mi to mogli pravovremeno riješiti. Želimo istaknuti da se tu radi o sigurnosnim, zdravstvenim i ostalim provjerama kompetencije samih radnika, želimo se uvjeriti da ti radnici posjeduju sve navedeno", objasnio je državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš.

Ivan Vidiš Foto: Dnevnik Nove TV

U prvih šest mjeseci izdano je 94 tisuće dozvola, pet posto manje nego u istom razdoblju lani.

"Zapravo je tendencija prema povećanju kvalitete, a smanjivanju kvantitete tih zahtjeva. U ovoj godini struktura zemalja iz kojih dolaze se bitno promijenila, odnosno jako je pao broj izdanih viza za državljane Nepala, Indije, Bangladeša", rekao je predsjednik Zajednice agencija za zapošljavanje HGK Marko Pekčec.

Strani radnik - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Proces bi, ističu poduzetnici, digitalizacijom išao brže, a oni koji čekaju odgovor države ne bi trebali biti kažnjeni.

"Kazne idu od 3 do 9 tisuća eura. Oni su dovedeni u situaciju da ili krše zakon jer nisu u stanju ishodovati dozvole ili da ne rade", dodao je Kožul.

Strani radnik - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Imamo s njima kontinuirani dijalog, ali ono što je bitno je da se ne ulazi u neprijavljeni rad već da se čeka odobrena radna dozvola. Bitno nam je da se radna snaga u Hrvatskoj planira pravovremeno i da se na radnike računa na dulje razdoblje", dodao je Vidiš.

Za razgovor o boljem sustavu, ističe, uvijek su otvoreni.

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