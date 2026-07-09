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u srcu sezone

Poduzetnici mjesecima čekaju dozvole za strane radnike: "Dovedeni su u situaciju da krše zakon ili da ne rade"

PišeSarah Viteškić, DNEVNIK.hr, 09. srpnja 2026. @ 20:12 komentari
Strani radnik - 3
Strani radnik - 3 Foto: Dnevnik Nove TV
Neće zaraditi poslodavci koji u srcu sezone i dalje muku muče s radnim dozvolama za strane radnike. Zahtjeve i dokumentaciju predali su uredno i na vrijeme, a na odgovor države, tvrde, čekaju mjesecima. Na prozivke za kašnjenje dozvola, iz Ministarstva odgovaraju da je trebalo početi na vrijeme.
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