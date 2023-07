Odzvonilo je prešutnim minusima, jesu li vam banke poslale obavijest? "Svaki kredit treba vratiti"

Ako se pita građane, nije im najjasnije što je dopušteni, a što prešutni minus koji ima veću kamatu, a banka ga dodijeli i bez znanja i pristanka. "Ne znam što je to prešutni minus, imam minus, a što je to prešutni minus... To je kad banka šuti da si u minusu?", rekao je Josip Hren. Šutjela je, ali odsad to više neće moći, pa građanima šalju obavijesti da potpišu - dopuštene minuse, s manjim kamatama.

"Što je povoljnije za klijente, klijenti moraju biti više informiraniji o tom proizvodu, a proizvod će biti jeftiniji. Dopušteno prekoračenje je jeftinije od prešutnog prekoračenja, minimalno dva do tri posto", objasnio je Dražen Horvat, financijski savjetnik.

"Znam da me nešto banka zvala da moram ugovoriti za taj prešutni, ali ne znam što je to točno, nisam ni bio u banci zbog toga", dodao je Hren. Tko ne želi minus, a u prešutnom je prekoračenju, moći će ga otplatiti u 12 rata.

"Svakako je preporuka građanima koji koriste dozvoljeni minus da prihvate dopušteno prekoračenje budući će biti više informiraniji, imat će veća prava. Svakako treba istaknuti da je dopušteno prekoračenje i dalje najskuplji proizvod", poručio je Horvat.

Na prešutnom su banke više zarađivale, pa je onaj tko je imao do deset tisuća kuna minusa u godini i plaćao 240 kuna više, kaže reporterka Dnevnika Nove TV, Josipa Krajinović.

"Moramo zaista imati uvijek na umu da svaki kredit treba vratiti, a danas su kamatne stope u porastu i takvi su krediti postali značajno skuplji nego što su bili prije godinu dana", napomenuo je Damir Novotny, ekonomski analitičar.

Savjetuje i da se građani dobro informiraju.

"Mislim da je to dobro da je regulirano jer obični ljudi ne razumiju koliko plaćaju preko tog prekoračenja puno više", rekao je Zlatko Bukovac. "Ne volim u to ulaziti, volim bit čist, nula je nula, ako imam nulu, dalje ne tonem, to je to", izjavio je Miro. "Prešutno sam dobila, nemam pojma uopće ne znam kako sam samo sam vidjela odnosno vidim svaki mjesec da imam taj iznos", istaknula je Slavenka.

Od milijun i osamsto tisuća građana s minusima, prešutne ima većina, 95 posto. U idućih godinu dana mogu ih pretvoriti u dopuštene ili zatvoriti.

